Gustavo Bolívar advirtió de nueva modalidad de enlodamiento contra la campaña de Petro

El senador electo del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, negó que haya compartido, en una reunión de la campaña presidencial de Gustavo Petro, con el exalcalde de Ovejas, Sucre, Álvaro González, condenado por vínculos con las Farc y cercano al parapolítico Álvaro 'El Gordo' García.



Su declaración se dio luego de que se conociera, en redes sociales, un video de un encuentro político en la que se le ve al senador con el exalcalde, quien fue capturado en el 2007 por presuntos nexos con las Farc.

Al referirse a la situación, Bolívar, quien es una de las personas de mayor confianza del candidato Petro, sostuvo que es una: “Nueva modalidad de enlodamiento. Envían personas non sanctas a las reuniones que hacemos, reuniones públicas y de entrada libre, se toman fotos con nosotros y después salen a decir que nos están apoyando. Mentira, nuestra lucha es vertical contra corruptos y violentos”.



Según el dirigente político “ayer (miércoles 20 de abril) fui a San Marcos, Ovejas y Corozal, hoy en Tolú Viejo, San Onofre y Sincelejo. No controlo ni conozco a quienes van a las reuniones. Si se han acercado corruptos, exguerrilleros y parapolíticos, en todos mis discursos, que son públicos, les digo que tienen acabado este país”.



Y concluyó diciendo que “quieren hacer política con base en noticias falsas. Quieren ganar en el terreno de la calumnia lo que no son capaces de ganar con altruismo, con ideas, con propuestas. Si Colombia elige un político sucio tiene que saber que sucio será su gobierno #FicoElSucio”.