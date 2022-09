Impuestos a exportaciones de petróleo y carbón financiarán programas sociales: Petro

Durante el VII Congreso Nacional de Minería, el presidente Gustavo Petro aseguró que los impuestos que se le pretenden poner a las exportaciones de petróleo y carbón por medio de la Reforma Tributaria servirán para financiar los programas sociales.



“Es una manera de disminuir nuestro déficit con el menor daño posible para los empresarios de Colombia, para la gente que trabaja en el país, para la gente pobre colombiana. Estamos poniendo un impuesto a una actividad sobre una propiedad pública, tratando de capturar parte de la renta hacia el Estado para financiar sus programas y disminuir el déficit fiscal”, afirmó el mandatario colombiano.



El presidente Petro además reiteró que los sistemas no pueden seguir afectando a los más vulnerables de todo el territorio nacional.



“Es que no se puede sustentar un endeudamiento como el que hemos tenido y un aumento del déficit sobre el bolsillo de los más pobres, porque la crisis social va a ser de tal magnitud que la economía misma se desbarata”, afirmó el mandatario.



El Mandatario además destacó la reforma tributaria: “A mí me parece clave e inteligente esa reforma tributaria. Es mucho más inteligente que decir, entonces, que le van a poner el IVA al pan o a la comida”.



Finalmente, durante el encuentro, el Presidente aseguró que la política minera del país debe cambiar, reiteró que esta debe centrarse en las energías limpias y los minerales.



“Son 12 minerales que van a ser muy demandados. En la medida que baja la demanda del carbón y del petróleo, la otra economía minera crece y sus precios van a aumentar. El perfil de la exploración tendría que tener otro objetivo diferente a que nos pongamos a explorar si hay carbón y petróleo”, afirmó Petro.