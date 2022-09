Petro dice que exploración no debe enfocarse solo en carbón y petróleo en congreso de minería

En la clausura del Congreso Nacional Minero, el presidente Gustavo Petro defendió el impuesto a la exportación de hidrocarburos y lo argumentó con base a los altos precios internacionales. "Los recursos de la tributaria salen del carbón y petróleo exportado, ligado a una especie de especulación y es su precio internacional. Entre más se eleve, más es el impuesto ¿eso es justo o injusto?", dijo el mandatario.



A su vez, Petro también dijo que siempre se prestará abierto al debate, pero que por la importancia de la discusión no solo se puede quedar en eso. "Debe haber acción y nos corresponde a nosotros como Gobierno tomarla".



Si bien el mandatario destacó la importancia de los minerales en la historia de la humanidad, también dijo que como todo, esto también ha venido cambiando. "Actualmente el carbón ya no es el mineral más importante. Ahora lo son los metales que se necesitan para la transición energética como el cobre y el níquel", dijo.



El nuevo perfil y reto del sector minero, agregó, deber ser buscar esos minerales, pues de nada sirve seguir detrás del carbón, por ejemplo, "cuando el planeta tierra tiene menos de 20 años para disminuir su uso y consumo".



"El país debe buscar los nuevos metales importantes no solo para construir turbinas y paneles solares, sino también para hacer fertilizantes. Si los encontramos, tendríamos todas las cualidades y facilidades para ser potencia en ese aspecto", puntualizó.



"El perfil de la exploración minera debe tener otro objetivo a explorar si hay carbón o petróleo" insistió, al señalar que por estas mismas declaraciones lo iban a criticar, y que en cambio hay que empezar a definir si Colombia tiene litio, cobalto, coltán.