Humberto de la Calle y Daniel Carvalho fueron expulsados del partido Verde Oxígeno

El partido Verde Oxígeno expulsó de la colectividad a los congresistas electos Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, por no estar de acuerdo con declararse oposición del Gobierno entrante.



Los congresistas habían manifestado que estarían en independencia frente al Gobierno del presidente electo, Gustavo Petro. Sin embargo, este anuncio contradecía a la directora Ingrid Betancourt, quien en días pasados indicó que el partido Verde Oxígeno sería oposición.



A través de un comunicado, Carvalho y De la Calle solicitaban que se garantizara la democracia interna en esta colectividad.



No obstante, desde el Verde Oxígeno optaron por expulsar a los dos congresistas. En un comunicado, el partido señaló que “como propuesta del coordinador del partido en el Caribe, se puso en consideración de la Asamblea la expulsión política de los dos congresistas electos, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, debido a sus incompatibilidades con los principios de esta colectividad”.



El partido aclaró que esta decisión no significa que los congresistas pierdan sus curules. “El PVO sacrifica su representación en el Congreso para permitirles que tengan total libertad y puedan declarar su independencia como lo han manifestado públicamente”, señala el comunicado.



Por su parte, el representante electo Caravalho se pronunció a través de su cuenta de Twitter con un fuerte mensaje. “Fuimos expulsados del Partido Verde Oxígeno a través de una asamblea plagada de violaciones a la ley y a los estatutos propios del partido. Una decisión que no consideramos legítima”, aseguró.

@DeLaCalleHum y yo seguiremos firmes en nuestra defensa y, lo más importante, vamos a empezar en el Congreso desde el 20 de julio con una nutrida agenda legislativa. — Daniel Carvalho (@davalho) July 16, 2022



Y añadió que “Se pretendía aprobar unos estatutos antidemocráticos e imponer decisiones a los congresistas. @DeLaCalleHum y yo seguiremos firmes en nuestra defensa y, lo más importante, vamos a empezar en el Congreso desde el 20 de julio con una nutrida agenda legislativa.”