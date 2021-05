¿Hubo injerencia extranjera en el paro nacional?

Álvaro José Carvajal Vidarte

En entrevista con El País, el presidente Iván Duque aseguró que, en medio del paro nacional, hubo “una campaña de desfiguración y de destrucción de la imagen del país, algo que demostraría “que hubo injerencias extranjeras” para agudizar la crisis que registra Colombia desde el 28 de abril.



“Cuando uno ve la forma cómo se quiso destruir la imagen institucional del país, ahí se ve injerencia de otros lugares, tildando que Colombia es una dictadura y diciendo que hubo una instrucción del Presidente para asesinar a ciudadanos”, agregó.



Pese a ser la primera vez que el Mandatario colombiano se refiere al tema tras abrir los diálogos con los diferentes actores de la sociedad y acercarse a los organizadores del paro, desde la semana pasada varios sectores políticos nacionales e internacionales han sugerido una intervención extranjera para acrecentar el impacto de las protestas en el país.



El pasado 5 de mayo, en medio del Foro ‘Defensa de la Democracia en las Américas’, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), en Miami (EE.UU.), el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, reveló que las fuerzas de inteligencia de su país, en alianza con las autoridades colombianas, habrían detectado que el régimen de Nicolás Maduro habría infiltrado las protestas de los últimos días en Colombia.

Según Moreno, el Gobierno de Venezuela estaría detrás de la radicalización de las protestas en el país, “así como intervino de forma grosera en lo ocurrido en octubre y noviembre en otros países de la región”, haciendo referencia a las protestas de Chile y Perú en 2020.



“Es por eso que el pedido debe ser unánime, para que Maduro saque sus manos sangrientas y corruptas de la democracia y la estabilidad del pueblo colombiano”, sostuvo Moreno.



Al día siguiente fue la propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez la que denunció una presunta injerencia de gobiernos internacionales en las manifestaciones.



“La estrategia contra Colombia la tenemos clara. La destrucción de estos días está perfectamente planeada, financiada y ejecutada para destruir nuestro país y la democracia, pero no lo lograrán”, escribió en su cuenta de Twitter.



Acto seguido, la Vicepresidenta escribió otro ‘tuit’ donde le puso nombre a sus acusaciones: “Siempre dijimos que la narcodictadura de Maduro no solo ha generado la más grande tragedia humanitaria para el pueblo venezolano, sino que además pretende exportar su modelo a Colombia a través de sus aliados y amigotes de siempre. No lo lograrán”.

Las acusaciones contra el chavismo reinante en el vecino país no acaban ahí. Este jueves, en entrevista con Caracol Radio, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma aseguró que no tiene “la menor duda” de que el régimen de Nicolás Maduro estaría detrás de los desmanes que se infiltraron en las manifestaciones.



“Las protestas son legítimas, pero una cosa es protestar y otra es dejarse embaucar por esta guerra de cuarta generación que lleva adelante el Foro de Sao Paulo, una cartilla que se esconde en las banderas del progresismo, pero usan los procesos de guerrillas urbanas para crear confusión y lo que quieren es ampliar su rango de acción: ya no en Cuba, ya no en Nicaragua, o en Venezuela, sino que van por la ‘joya de la corona’, que es Colombia. Ojalá los colombianos se vean en el espejo de Venezuela y no caigan en esas mentiras”, manifestó.



Por su parte, el analista político Laureano Tirado señaló que lo ocurrido en Colombia durante los últimos días fue una “estrategia coordinada y financiada desde el extranjero y al interior del país para generar este momento de desestabilización institucional y democrática”.



No obstante, subrayó que esta “no es una noticia que deba ser alarmante. Estamos en un mundo globalizado, eso implica que existe un propósito claro de que las ideas se impongan a través de cualquier medio, no solo en nuestro entorno, sino también en el mundo. Lo grave es que el Estado, con sus esquemas de inteligencia, no lo hubiera alertado y prevenido esta intervención”.



Por otro lado, el internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir manifestó que “no creo que Venezuela tenga recursos para despilfarrar ni los medios para incidir en Colombia”, pero resaltó que en el régimen del país vecino seguramente hay sentimientos de “regocijo y alivio” por lo que ocurre en el territorio nacional.



“Colombia se había vuelto un poco el líder regional del discurso del cerco para aislar a Venezuela. Chile, que empezó con Colombia muy activa en ese discurso contra Maduro, se fue bajando del bus en la medida en que a Piñera le pasó lo mismo que a Duque con las manifestaciones: se concentró en lo interno y abandonó el tema internacional. Bolsonaro igual. Colombia se quedó sola regionalmente en su discurso y lo que ve Venezuela es una victoria”, explicó.



El País consultó con la Fiscalía General de la Nación sobre la presunta injerencia internacional en los actos de vandalismo y violencia registrados desde el pasado 28 de abril en diferentes ciudades del país y una fuente confirmó que varias indagaciones se encuentran abiertas.



“Todo lo que ha sucedido en el marco de las protestas está en investigación en este momento, solo hablaremos cuando tengamos resultados concretos”, agregó.



Analistas recordaron que en protestas como La Primavera Árabe y otras ocurridas en Francia, Grecia, Chile, Bolivia y Ecuador se ha acudido al vandalismo.

Rechazan ataques

A través de un comunicado, la Cancillería rechazó este jueves los actos de vandalismo con los que han resultado afectadas algunas de sus sedes en varias partes del mundo en los últimos días.



El Gobierno enfatizó que son respetuosos y garantes de la protesta pacífica, pero “rechazamos los ataques a los consulados y embajadas”, pues son un riesgo para los funcionarios.