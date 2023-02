"Hay que liderar una gran coalición por Cali" : Michael Maya sobre acercamientos con el Pacto Histórico

“Yo estaría en una consulta de todos, liderada por el Pacto Histórico, sí, pero no en una consulta solo del Pacto Histórico, porque yo no pertenezco al Pacto Histórico”.



Así respondió el exconcejal Michel Maya a la invitación que el representante a la Cámara vallecaucano Alejandro Ocampo le está haciendo para que se sume a la encuesta o consulta de la que saldría la ‘carta’ del partido del presidente Gustavo Petro para la Alcaldía de Cali.



Le puede interesar: Nuevo rifirrafe: Gustavo Petro le respondió a Iván Duque por cambios en el Metro de Bogotá



Como se sabe, para esa escogencia están fijos hasta ahora la concejala Ana Erazo y el abogado Elmer Montaña, mientras que la periodista Mabel Lara le dijo a El País que todavía no se decide.



“Con la ventaja en opinión que tienen en estos momentos en el Valle del Cauca, donde 64 de cada 100 personas votaron por el Pacto Histórico a la Presidencia, sería un desperdicio que ese liderazgo lo dilapiden tratando de escoger un candidato del Pacto”, insistió quien en dos ocasiones ha intentado llegar al CAM.



Nacido en el Partido Verde, Michel, que ha sido cercano al excandidato presidencial y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, agregó que “los problemas de Cali no los resuelve un partido político específico. Este es un gran momento, que requiere unidad en la ciudad”.



Y enfatizó: “El desastre que queda con la Administración de Jorge Iván Ospina en materia de seguridad, de desarrollo económico, de pobreza extrema, los problemas de movilidad, de atraco, la sensación de dolor y de desarraigo que hay hoy en Cali, donde pareciera que estuviéramos en el Viejo Oeste, que es el gran legado que nos deja Jorge Iván Ospina, demanda una gran coalición por la ciudad”.



Le puede interesar: La dura respuesta de Claudia López al excongresista del Polo que propuso callarla



Maya también recordó que durante a la campaña a la Alcaldía del 2015 él impulsó la concreción de una gran coalición “y en el 2019 también, y varios candidatos muy relevantes, como Alejandro Eder y Roberto Ortiz, dijeron que no. Tratamos de hacerlo hasta el último momento, con Alexánder Durán, el ‘profe’ Hernando González e incluso con el mismo Danis Rentería, y no se logró”.



Sin embargo, Maya hoy por hoy es el presidente en el Valle del Cauca del partido Dignidad, que dirige el exsenador Jorge Robledo y que además se está fusionando con el Compromiso Ciudadano por Colombia de Fajardo, lo cual complica mucho la opción de que se sume a una consulta exclusiva de petristas.



“Me siento muy halagado de que mis amigos del Pacto Histórico pongan mi nombre a sonar y que consideran que puedo ser una opción para la Alcaldía de Cali, pero hay que liderar una gran coalición por la ciudad, no solamente del Pacto Histórico. Una coalición muy amplia por Santiago de Cali”, puntualizó el líder regional de Dignidad, dejando en claro, sin embargo, que “la solución de Cali no puede ser una división entre quienes están con el presidente Petro y quienes no”.