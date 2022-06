"Han sido conscientes de la necesidad de un diálogo": abogado que logró reunión Petro - Uribe

El abogado Héctor Carvajal Londoño fue quien consiguió que el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez se sentaran a dialogar en la reunión que se llevó a cabo este miércoles 29 de junio.



Al respecto, Carvajal indicó que tanto como el presidente electo, como el expresidente “querían tener una conversación muy amable”. Además afirmó que "las dos partes eran conscientes de que había que dialogar.



La reunión se desarrolló "en el despacho de mi oficina porque consideramos que era un lugar que generaba confianza para ambas partes. El presidente Petro desde un principio invitó públicamente al expresidente Uribe a sentarse en una mesa de diálogo en pro del país. Una vez hecha la invitación, él me informa que yo sería la persona ideal para hacer el acercamiento”, dijo el abogado a Blu Radio.



A su vez, Héctor Carvajal manifestó que al comienzo de esta reunión Petro y Uribe tuvieron un encuentro privado en la misma oficina, en el que conversaron durante un poco más de media hora y luego ya ingresaron los voceros de ambas partes.



El presidente electo estuvo acompañado de Alfonso Prada, su ex jefe de debate y coordinador general del empalme, y del senador Alexánder López.



Mientras tanto, Uribe estuvo con el senador Ciro Ramírez, Alirio Barrera (excandidato presidencial del Centro Democrático), Nubia Stella Martínez (directora del Centro Democrático) y el representante Juan Fernando Espinal.



"Las dos partes han sido absolutamente conscientes de la necesidad de sentarse y establecer un diálogo y, conversar sobre todos los temas de país. Se adoptó un mecanismo, después de varios días, en el que primero se sentarían ellos dos de manera exclusiva en mi oficina para conversar unos minutos, aproximadamente 25 minutos. Luego, ya una segunda reunión para hablar de los temas estrictamente de carácter político y así se hizo”.



Por otra parte, el senador Ciro Ramírez, quien estuvo en la reunión entre Petro y Uribe, manifestó a Blu Radio que el Centro Democrático será "un partido de oposición, pero con razón y argumentos".



"La oposición es una sola. En lo que no estemos de acuerdo lo expresaremos y presentaremos una alternativa", sostuvo el congresista.