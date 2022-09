¿Habrá sanciones? Colombia Humana rechazó polémicos comportamientos de Álex Flórez

Por medio de un comunicado, el partido Colombia Humana rechazó el controversial acto que protagonizó el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, quien en estado de alicoramiento, insultó a funcionarios de un hotel y a uniformados de la Policía Nacional en Cartagena en la madrugada del 2 de septiembre.



El partido aseguró que rechazaban categóricamente el comportamiento del senador no solo en este caso, sino también en anteriores, como el que protagonizó en Medellín en medio de la campaña electoral en donde codeó de forma brusca a la representante a la Cámara del Pacto, Susana Boreal, durante un acto público.



Lea además: "Todos cometemos errores": MinMinas tras controversia por desconocimiento de una cifra



“La Colombia Humana no se identifica con las conductas del senador Alex Flórez, ya que nuestras actuaciones están encaminadas a cambiar la política y ser ejemplo del cambio por la vida. La acción política es también un cambio cultural cotidiano”, informó la colectividad.



El Partido, además, informó que la Junta Nacional de Coordinación creará un mecanismo de control ético para evaluar al senador y sus conductas realizadas mientras fue candidato y actualmente congresista elegido, esto teniendo en cuenta que está avalado por la Colombia Humana.



Lea también: Enfrentados de nuevo: Gobiernos Duque y Petro discutieron por costo de la gasolina



“Hemos conocido que la Procuraduría abrió indagación en su contra, confiamos plenamente en el actuar de las instituciones encargadas de revisar y estudiar las posibles sanciones que podría llegar a recibir el senador Flórez. Nuestra posición ante la orden constitucional siempre se caracterizará por acatar las decisiones emitidas por la justicia”, expresa el comunicado.



El partido reiteró: “Nos comprometemos a estar atentos de que no se vulneren los derechos de las personas involucradas en este episodio. Desde la Colombia Humana brindaremos las garantías del debido proceso y deseamos que el Senador culmine su proceso de recuperación, recordándole que debe cumplir con la ética y los principios de esta organización”.