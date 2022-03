Gustavo Petro oficializó su candidatura presidencial junto a Francia Márquez

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, oficializó su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional junto a su fórmula vicepresidencial, la lideresa Francia Márquez.



Durante de la firma, ambos líderes destacaron la labor que comenzarán por las diferentes regiones del país en busca de cambiar a la sociedad, de generar oportunidades y de trabajar por quiénes se han visto más vulnerables en los territorios.



Un acto particular y simbólico de la firma fue que la lideresa Márquez le entregó un esfero fabricado con semilla de guadua al candidato Petro para firmar el acta de oficialización en la Registraduría, ambos firmaron con el bolígrafo representativo y acordaron nuevamente usarlo si llegan a ganar las elecciones presidenciales.



Lea aquí: Lo que dijo Gustavo Petro ante el rechazo de César Gaviria al Pacto Histórico



"No nos olvidemos que la tarea apenas empieza. Queremos el 29 de mayo estar celebrando que tenemos a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego. Esta tarea no será fácil pero tampoco será imposible. Nos merecemos un país en paz, con dignidad", aseguró Márquez en su discurso.



Por su parte, el exalcalde aseguró que en su Gobierno principalmente trabajará por la paz de toda Colombia, a diferencia del actual Gobierno, que en su opinión, causó un aumento la guerra y la violencia en el país.



"La construcción real, garantizada y amplia de la paz en el corto plazo es lo que puede unir buena parte de la gran diversidad política y social de Colombia. Una invitación a las fuerzas sociales y políticas y a la familia colombiana a que nos aglutinemos alrededor de volver realidad la paz y hacer trizas la guerra y la violencia", expresó Petro.



La lideresa social aseguró que junto a Petro harán que "los nadie" tengan ahora visibilidad y voz. Márquez también se refirió a los colombianos que viven en el exterior.



"Confiamos en todos los colombianos y colombianas, nuestros hermanos y hermanas del exterior, sé que añoran regresar a la tierra. Vamos que si podemos, ¡El pueblo no se rinde carajo¡", afirmó Márquez.



Respecto a los acercamientos del Pacto Histórico con el partido Liberal, el senador Roy Barreras aseguró que el progresismo y el liberalismo hacen "un matrimonio perfecto".



"Tengo mucho optimismo. El presidente César Gaviria, que representa esa historia tendrá sin ninguna duda en nosotros una interlocución respetuosa, no solo para construir mayorías parlamentarias, sino espero, para hacer una coalición de Gobierno progresista", aseguró Barreras a los medios.



Frente a la cita que le pidió Barreras al expresidente Liberal, el senador afirmó que está a la respuesta de la petición.



Finalmente, del desayuno que va a tener el candidato Petro con algunos congresistas liberales la próxima semana, Barreras aseguró que se continuará trabajando para reconstruir esa fractura que se generó.



"Todo debe confluir en que la institucionalidad liberal, sintonizada con las bases liberales acompañe al Pacto, esa es la clave, no al detal, profundo respeto por cada parlamentario liberal y por la institucionalidad del presidente Gaviria. No creo que el partido Liberal se quede fracturado y en últimas pues yo soy médico cirujano, soy experto en reparar fracturas", expresó Barreras.