Lo que dijo Gustavo Petro ante el rechazo de César Gaviria al Pacto Histórico

No pasaron más de dos horas entre un pronunciamiento y otro, cuando el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, le respondió al líder del Partido Liberal, César Gaviria, frente a la decisión de romper conversaciones de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo.



A través de su cuenta de Twitter, el candidato del Pacto Histórico señaló lo siguiente: “No quiero descalificar personas cuando sé que Colombia necesita el camino de las rectificaciones. Reconocemos en César Gaviria la persona en la que el partido Liberal ha designado su vocería”.



Acto seguido, el aspirante presidencial escribió en su red social: “esperamos que el liberalismo se preste al camino de las reformas que necesita Colombia”, al tiempo que aseguró que el liberalismo podría refiriese a la crítica que le hizo Márquez al expresidente Gaviria-



“Una actitud liberal siempre estará dispuesta a aceptar la crítica y poner los argumentos a cambio de ella. Si el liberalismo quiere abrazar el fascismo, no podemos impedirlo; la historia lo juzgará severamente. Invitamos al liberalismo a hacer de Colombia una potencia de la vida”, aseguró Petro.



Lea además: Presidente Duque recomienda al CNE considerar el reconteo de los votos del Senado

Por su parte, el senador Roy Barreras se refirió fuertemente a las declaraciones de Márquez y aseguró que ofender al expresidente liberal era un error, además afirmó que la candidata a la Vicepresidencia no tenía experiencia en crear unidad.



“Ofenderlo es un error. Espero comprenda que no todo el mundo tiene experiencia en construir unidad. Muy difícil así. En relaciones de este nivel no se puede improvisar. Aplausos de la galería emocionada. Puertas cerradas para construir gobernabilidad”, aseguró Barreras en su red social.



El senador afirmó que la lideresa no tiene porque dañar las negociaciones que se venían adelantado hace semanas: “Dilapidar los esfuerzos hechos para sumar y ganar en primera vuelta no es buena idea. ¡Aún ganando, hay que gobernar! El puente está quebrado... con qué lo curaremos”.



El también senador Gustavo Bolívar se mostró más cercano a las declaraciones de Márquez y criticó al expresidente frente a la gran posibilidad de que se una con el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.