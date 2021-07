Natalia Moreno Quintero

El senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, perdió la segunda vicepresidencia del Senado luego de una votación en la que 66 senadores votaron en blanco mientras otros 32 respaldaron su postulación.



Este hecho inédito obligó al nuevo presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez, a decretar un receso para que los partidos de oposición analizaran si postulaban nuevamente a Bolívar o elegían a otro congresista para que los representara en la mesa directiva de esa corporación.



Finalmente el partido Alianza Verde postuló a Iván Name Vásquez, quien logró 67 votos a favor contra uno en blanco.



La mesa directiva del Senado quedó conformada por Juan Diego Gómez como presidente, Maritza Martínez del partido de la U como primera vicepresidenta y Name Vásquez como segundo vicepresidente.

Luego del hecho, Bolívar comentó en su cuenta de Twitter se trató de una "jugadita del CD (Centro Democrático) y el Partido Conservador que traicionó el Acuerdo. Nos retiramos porque el uribismo no puede imponer alguien que no les incomode".



Y añadió: "El Partido Verde, violando el estatuto de la oposición, porque ya ocuparon la segunda vicepresidencia, y haciéndole el juego al uribismo, postula a Iván Name, a quien la derecha sí acepta. Es una traición a las minorías. Aceptable en el CD (Centro Democrático) pero jamás en el Partido Verde. Traición".