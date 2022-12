Gobierno reveló que retiraron a funcionarios relacionados con el caso de Ocad-Paz

Continúan conociéndose decisiones en torno al presunto caso de corrupción que reveló la emisora Blu Radio, sobre la red que se habría conformado entre funcionarios de Planeación Nacional, la Contraloría y congresistas para, aparentemente, solicitar coimas a los alcaldes y gobernadores a cambio de aprobar proyectos en el Ocad-Paz.



El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Mauricio Lizcano, confirmó que el Gobierno retiró de sus cargos a todas las personas que pudieran llegar a tener relación con los proyectos del Ocad Paz.



"La primera decisión que tomó el Gobierno, pues es trabajar con gente honesta, el Gobierno cambió todo el equipo de Ocad-Paz entero, desde la Dirección Nacional de Planeación, cambiamos todo el equipo que trabajaba en la aprobación de esos proyectos", explicó Lizcano.



Lizcano aseguró que la decisión se realizó en cabeza del director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Jorge Iván González.



"Es una decisión que tomó el Gobierno en cabeza del director de Planeación, eso lo hicimos, seguramente no tuvo la bulla y el despliegue mediático, pero sí lo hicimos de manera silenciosa, hace dos o tres meses, toda la gente que estuvo involucrada en la aprobación y liderazgo de esos proyectos salió del Gobierno", explicó el director del Dapre.



Y reiteró Lizcano: "Hemos cambiado por gente digamos con otras condiciones éticas y morales que nos garantice la transparencia y la ejecución de los recursos".



El director del Dapre aseguró que el actual Gobierno tiene la intención de consolidar proyectos más ambiciosos en comparación a los que estaba realizando el Gobierno del expresidente Iván Duque y que, según Lizcano, no contribuían en su totalidad con la disminución de la pobreza.



"Se quiere unos proyectos más grandes, más acordes con el Gobierno y esa es toda la nueva reestructuración que se está haciendo de parte de planeación", afirmó Lizcano.



El Ocad Paz hace parte del Sistema General de Regalías (SGR) y se encarga de priorizar y aprobar los proyectos que serán financiados con recursos de regalías en los territorios. “Es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo”, explica el Gobierno.



Para que un proyecto tenga el visto bueno del Ocad Paz debe ser aprobado con tres votos: el de un gobernador, de un alcalde y el del consejero nacional para Estabilización y Consolidación, en representación del Gobierno.



Para que este sea aprobado en el Ocad Paz, el proyecto debe ser presentado por el mandatario local y tiene que cumplir ciertas especificaciones, que serán constatadas por tres figuras: el del sector que lo ejecutará, el de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el del DNP, que principalmente ejerce una secretarÍa técnica.



Según la investigación periodística, solo en el año 2021 las coimas pagadas habrían sido por 500.000 millones de pesos, dinero que no habría llegado a los 170 municipios que conforman los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, territorios más afectados y vulnerables del conflicto armado.