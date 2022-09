Gobierno retira apoyo a candidatura del exministro Ruiz para la Dirección de la OPS

Con sorpresa recibió el exministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de no avalar su nombre a la candidatura para la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud.



En una carta enviada al canciller Álvaro Leyva Durán, Ruiz revela que la decisión de no apoyar su aspiración para dirigir el organismo internacional le fue comunicado de manera verbal por la Viceministra de Asuntos Bilaterales de la Cancillería.



Ante esta determinación del gobierno nacional el exministro Fernando Ruiz Gómez determinó declinar su aspiración.



En su cuenta de Twitter, el exfuncionario trinó “Personalmente lamento que el gobierno haya retirado el apoyo a mi nombre para la dirección de la OPS pero duele más que Colombia después de 120 años y con todos los reconocimientos en su historia de salud pública no tenga la posibilidad de dirigirla. Casi era un derecho del país”.

Ruiz dijo en la misiva que ya 20 países de la región habían anunciado su apoyo para que fuera presidente de la Organización Panamericana de la Salud y aseguró que Colombia no tendrá una opción definitiva de ocupar un alto cargo en esta institución internacional en por lo menos 10 años.



Manifestó que le queda la satisfacción de haber representado dignamente al país gracias al reconocimiento internacional por el trabajo realizado por su despacho durante la pandemia de Covid-19 por el cubrimiento y la solidez de la atención a los colombianos.



Agradeció el apoyo de los colombianos a su gestión en el Ministerio y a su aspiración para ser cabeza de la OPS, pero señaló que la decisión del gobierno, le abre nuevos horizontes profesionales.