Gobierno Petro prepara la llegada de la delegación del gobierno de Joe Biden

Delegados del Gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, comenzaron a trabajar para concretar los diferentes detalles de la llegada de la delegación del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Colombia, que se desarrollaría la próxima semana.



En horas de la mañana, en el Hotel Tequendama, en Bogotá, miembros y representantes del Gobierno Petro se reunieron con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos.



Frente a la reunión, Alfonso Prada aseguró que el encuentro se realizará gracias a la comunicación pronta que ha tenido Estados Unidos con el presidente Petro, destacando los diálogos telefónicos con el presidente Biden y el secretario de Estado, Antony Blinken.



“Se anunció la colaboración permanente en el programa de Gobierno del presidente Gustavo Petro, a lo cual, el Gobierno de los Estados Unidos ha designado una comisión de muy alto nivel que arribará a Colombia en los próximos días. Las reuniones que empezamos hoy son reuniones informativas para recibir información y preparar el arribo de la visita”, afirmó Prada.



Prada aseguró que, junto a los delegados del Gobierno norteamericano, abordaron temas entorno al apoyo que tendrá el presidente electo en la ejecución e implementación de los seis puntos del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las antiguas Farc.



“Nos han dado un informe con números, cifras, y nos parece muy importante y he expresado en la reunión que hay que construir sobre lo construido en materia de avances de ejecución del proceso o del cumplimiento de los acuerdos de paz”, afirmó Prada.



Prada manifestó que tiene la certeza de que el Gobierno Petro tendrá la compañía de Estados Unidos y de la comunidad internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para trabajar en diferentes temas.



“Lograr la implementación de los acuerdos de paz, pero no solamente eso, sino también caminar hacia la paz integral, mucho más fuerte”, explicó Prada.



Otro de los asistentes al encuentro fue el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien solicitó en la reunión renegociar el TLC con ese país, asegurando que diferentes sectores como los agricultores y las confecciones no se han visto beneficiados.



“Sentimos que hubo elementos del TLC que no se negociaron bien, hemos visto sectores fuertemente golpeados. La ministra designada Cecilia López habló por ejemplo del arroz, que podría tener otro problema”, afirmó Velasco.



Entre otros temas, el sindicato del Sena le envió una carta al equipo del presidente electo, en la cual informaron que no seguirán en el proceso de empalme por falta de garantías.



“En el ejercicio de empalme, que ha incluido reuniones con las autoridades de las instituciones salientes, reuniones de equipo del sector trabajo y análisis de la información oficial disponible, hemos señalado lo que hoy advertimos en este documento como contradicciones”, expresa el documento.