Gobierno Petro habría avalado ausencia en sesión de la OEA para condenar a Nicaragua

El pasado 12 de agosto la Organización de Estados Americanos convocó para votar la resolución que condena la violación de derechos humanos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.



En ese momento el Gobierno se convirtió en blanco de críticas por abstenerse de participar en el Consejo Permanente para condenar acciones del régimen de Ortega, como las condiciones de los presos políticos y los hostigamientos contra la Iglesia Católica.



En su momento, el embajador ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, respondió en redes sociales: “Alguien empezó a culparnos como funcionarios sin que aún lo seamos. No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión, pero ya nos están imputando omisiones. Tengan la decencia de investigar. Y, fui Juez de carrera: ¡solo decidí con base en pruebas!”.



Esto significaba que Colombia no votó en la OEA porque el nuevo embajador no se había posesionado de manera formal.



Sin embargo, este domingo una investigación de Noticias Caracol reveló que el canciller Álvaro Leyva habría dado el aval para que Colombia se ausentara. Así lo señaló el viceministro de Asuntos Multilaterales, Juan José Quintana, a pesar de que no explicó qué razones motivaron esta decisión.

El Gobierno del presidente Petro sí supo de la realización de la sesión de la OEA para condenar violaciones de DDHH en Nicaragua y sí ordenó que Colombia se ausentara de dicha sesión. La orden contó con el aval del canciller Álvaro Leyva. Nuestro informe:

La respuesta del Viceministro desató nuevamente la polémica en redes sociales. Uno de los primeros que criticó la decisión del Gobierno fue Humberto de la Calle, quien aseguró que “Colombia le ha hecho un esguince a la Carta Democrática”.



Cuenta Caracol TV q la ausencia de Colombia en la sesión OEA sobre violación derechos humanos Nicaragua fue deliberada. Tengo claro que tenemos delicadas controversias con Nicaragua. Pero esta decisión es muy grave. Colombia le ha hecho un esguince a la Carta Democrática. Muy mal — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) August 29, 2022



El excandidato a la Presidencia Federico Gutiérrez también condenó que Colombia no hiciera presencia en la sesión extraordinaria de la OEA.