Gobierno Nacional radicó la reforma a la salud ante el Congreso

Tal y como se anunció la semana pasada por el presidente Gustavo Petro, este lunes 13 de febrero el Gobierno Nacional convocó en horas de la tarde, en la Casa de Nariño, a la ciudadanía y medios de comunicación al acto protocolario en la plaza de armas, para dar a conocer el texto oficial del proyecto que buscará reformar el sistema de salud en Colombia, uno de los proyectos insignia de este Gobierno.



El evento presidencial, en cabeza del jefe de Estado estuvo acompañado de su esposa, la primera Dama Verónica Alcocer, la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de salud, Carolina Corcho; el presidente del Senado, Roy Barreras; el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero; entre otros representantes del sector salud.



La ministra de Salud, Carolina Corcho, en el marco del acto protocolario, señaló que este proyecto de ley es el producto de la discusión de muchos años que finalmente lo resumió en cinco elementos centrales del articulado que se va a presentar.



“Primer elemento la administración pública de los recursos públicos, se recuperará para que estos de manera transparente sean dirigidos de manera equitativa en todo el territorio nacional, con el acompañamiento de la sociedad civil”, señaló Corcho.



Lea aquí: Demandan ley de reforma tributaria por posibles vicios de trámite

El segundo punto se enmarca en “la atención primaria construyendo una red de centros primarios en atención de salud privados y públicos; el tercer elemento es la generación de un régimen laboral especial que dignifique los trabajadores de la salud”. Corcho agregó que el último elemento está relacionado con la creación de un sistema único de información.



En medio de un acto simbólico, el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, en representación de la sociedad civil y sector médico, hizo la entrega del documento que contiene 18 capítulos y 158 artículos que tendrá que estudiar y debatir el Congreso de la República en las próximas sesiones, al presidente Gustavo Petro y la ministra de salud, Carolina Corcho.

En la plaza de armas de la casa de Nariño, la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Salud, Carolina Corcho. Colprensa

De otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, aseguró que el ambiente político que se vive en la cámara está rodeado de mucha especulación frente al proyecto, pero que seguramente con la radicación, por fin se tendrá un debate argumentado en función de lo que estipula la reforma a la salud, un proyecto que, según Racero, contiene temas que se han discutido por décadas y explicó cómo será el trámite del mismo.



“Se ha decidido que se radica por la Cámara de Representantes, Comisión Séptima y Ley ordinaria, es decir, tendremos cuatro debates durante el semestre, pasa a Plenaria, después pasará a Senado, hay más consenso en Cámara y por eso en Cámara vamos a permitir diálogos, foros y todas las voces involucradas. Como presidente de la Cámara ratificó el compromiso de generar discusiones amplias democráticas, donde se respete la palabra”, señaló Racero.



Finalmente, el presidente Gustavo Petro señaló que "hoy entramos a las reformas sustanciales, se podrían dedicar largas a la explicación pormenorizada y técnica de cada proyecto de los que van a ser presentados en el Congreso de Colombia, pero a veces el objetivo es más simple de lo que se piensa, indudablemente hay que estudiarlos, hay que profundizarlos, hay que ponerlos en el debate público".



De esta forma, se dio a conocer algunos puntos de la reforma, luego de varios meses donde el hermetismo y la incertidumbre fueron protagonistas en, tal vez, uno de los proyectos más ambiciosos e importantes del presidente Petro, al que le espera un largo en el legislativo.



La radicación de este proyecto se da previamente a las marchas que convocó el jefe de Estado para este martes 14 de febrero, en aras de defender las reformas que adelanta su gabinete, entre estas la reforma a la salud, laboral y pensional. Igualmente, la oposición saldrá a las calles el próximo miércoles 15 de febrero.



Las críticas de la reforma

Un proyecto de ley que ha estado en el ojo del huracán desde que se conocieron los posibles cambios que tendría el sistema de salud. Desde exministros de la cartera, sectores y académicos han criticado los pocos, pero contundentes, anuncios del Gobierno por boca de la ministra Carolina Corcho, sectores que coinciden en que el proyecto no puede acabar con los avances que ha tenido el sistema a lo largo de los años, reconociendo que existen problemas que se deben solucionar, “construir sobre lo construido”.



Previo a este evento citado por el Gobierno, la Procuraduría General citó a la ministra Corcho al foro organizado en el marco de la defensa del derecho fundamental de la salud, en el que se debatieron los puntos álgidos que prevé la reforma con base a los anuncios hechos por el Gobierno, teniendo en cuenta que el articulado no se conoció sino hasta este lunes 13 de febrero, sin embargo, la funcionaria no participó.



En dicho encuentro, la procuradora Margarita Cabello defendió el sistema actual de salud, sin desconocer que existen oportunidades de mejora: “Colombia no tiene una salud decadente, por el contrario, cuenta con un sistema de salud sólido, funcional y con capacidad y proyección para mejorar de forma sostenible en los próximos años”, señaló Cabello, quien además agregó que dichos problemas no deben ser solucionados con un borrón y cuenta nueva.



“También podríamos decir que se deben fortalecer los sistemas, también hay que mejorar los procesos de auditoría, actualizar los manuales tarifarios, desarrollar la política farmacéutica, entre otros aspectos, y se podrían, por qué no, solucionar y desarrollar mediante una reglamentación de la ley estatutaria en salud, en vez de una gran reforma bajo el criterio de que la salud no sirve absolutamente para nada en nuestro país”, enfatizó la Procuradora, quien advirtió el posible riesgo de inconstitucionalidad del proyecto, por la falta de socialización y participación ciudadana.



Uno de los puntos fuertes de la reforma es el papel de las EPS a futuro, algo que no ha sido claro en este debate y que ha venido cambiando a lo largo de este tiempo. En un principio, para algunos expertos, el discurso de la ministra Corcho a estas entidades ha estado enmarcado sobre su posible fin, pese a que la jefe de la cartera ha repetido que estas no se acabaran.



En este punto, la encuesta realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) con Invamer, dejó en evidencia la posición de la sociedad civil con relación al papel favorable que representan estas entidades a los usuarios.



La semana pasada, el presidente Petro sostuvo varias reuniones con los representantes de las principales EPS, como la Nueva EPS, que tendrá un papel fundamental en la transición del sistema. Al término de dicha reunión, el ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó que entre las conclusiones que dejó el encuentro se puntualizó que bajó ninguna circunstancia el proyecto contempla la eliminación de estas entidades.



Por su parte, Paula Acosta, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), señaló que “la decisión del Gobierno, de mantener las EPS como actores centrales del Sistema de Salud, abre espacio para una reforma responsable".



La preocupación y la incertidumbre que tuvo esta reforma hasta el último día, llevaron a que un grupo de exministros y exviceministros radicara un derecho de petición para que se dieran a conocer los detalles de dicha reforma, con el objetivo de generar un debate amplio.