Gobierno Nacional muestra preocupación por la situación política que se vive en Perú

Por medio de un breve comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en nombre del Gobierno, manifestó su preocupación frente a la situación que está ocurriendo en Perú en relación con el, hasta el momento, presidente Pedro Castillo.



“El Gobierno de Colombia expresa su preocupación por la crisis política en Perú, se solidariza con el hermano pueblo peruano y hace un llamado al diálogo a todos los actores políticos para salvaguardar la democracia”, informó la Cancillería colombiana.



El Ministerio además expresó que el Gobierno de Colombia rechaza cualquier acto que atente contra la democracia.



“Colombia condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga, y recuerda que la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el Congreso”, informó la Cancillería.



El medio de una rueda de prensa en Buenaventura, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, al serle preguntada su posesión frente a la situación política de ese país, aseguró que no se iba a referir al tema ocurrido en Perú.



"Cada nación es autónoma de tomar sus decisiones y nosotros como Colombia, y así lo hemos establecido, respetamos la autonomía de los pueblos, entonces en este tema de Buenaventura no me voy a poner a hablar de Perú", expresó Márquez en una rueda de prensa.



El más reciente reporte de Perú es que la Policía de ese país capturó al presidente Castillo.