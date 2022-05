Gobierno desmintió a Francia Márquez sobre supuesta importación de huevos desde Alemania

Gran revuelo han causado las declaraciones de la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, quien aseguró en medio de un discurso público que los colombianos ahora consumían huevos provenientes de Alemania y no de los que se producen en el país.



“Ahora los huevos vienen de Alemania, y a un costo bien elevado, y la papa, la yuca, todo ya viene importado”, aseguró Márquez.



Frente a la declaración, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, aseguró que dicha afirmación era falsa y explicó que el huevo que se consume en el territorio nacional es producido en el país.



“En Colombia no importamos huevos, todo es producción nacional de nuestros campesinos y campesinas. En 2021 la producción superó las 17.000 millones de unidades, 4% más que en 2020”, afirmó Zea en su cuenta de Twitter.



El ministro también solicitó no desinformar a los colombianos: “No hay que desinformar y confundir, porque esto perjudica el trabajo de un sector que viene creciendo”.



En los últimos días la candidata vicepresidencial ha desatado diferentes opiniones sobre sus declaraciones.



En medio de un evento organizado por el Instituto de Paz de Estados Unidos en Washington, Márquez aseguró que el país norteamericano está interfiriendo en la campaña electoral, esto por unas declaraciones hechas por el embajador de ese país en Colombia, Philip Goldberg.



“Una declaración del embajador del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Biden, dice que tienen información de una posible financiación e intervención del Gobierno de Rusia y Venezuela en las elecciones en Colombia. Aunque no mencionó al Pacto Histórico ni a Gustavo Petro, es obvio que se refería a nuestra candidatura y a nuestra apuesta política”, afirmó Márquez.



Además la lideresa reiteró: “Entonces, si mañana Gustavo Petro y Francia Márquez llegan a ser el presidente y la vicepresidenta, ¿eso ya rompería la relación con los Estados Unidos? Yo creo que no, creo que debemos fortalecerla y creo que tendríamos que construirla, porque sería una decisión del pueblo colombiano”.

Sobre el tema de los huevos, Márquez se explicó horas después argumentando que su comentario fue "solo un ejemplo".

“Si el ministro de Agricultura está tan empecinado en participar en política, que le diga al país por qué nos tiene aguantando hambre, por qué no tenemos una soberanía alimentaria firme", afirmó en Blu Radio.