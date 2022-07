Gobierno de Gustavo Petro solicitará el esclarecimiento de los recursos de Ocad Paz

En medio de la reunión de los comités de empalme de los Gobiernos del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y del electo mandatario, Gustavo Petro, el senador y coordinador de empalme del Dapre del Gobierno Petro, Luis Fernando Velasco, aseguró que solicitarán información de los recursos que habrían sido desviados de proyectos del acuerdo de paz.



Según la investigación de Blu Radio, funcionarios de la Dirección Nacional de Planeación, la Contraloría, congresistas y diferentes mandatarios locales habrían participado en la desviación de recursos que son tramitados y aprobados desde Ocad-Paz.



“De esa información nos entregan lo que básicamente han ejecutado, nosotros no somos Contraloría, no somos Fiscalía, pero si esperaríamos que la Fiscalía le meta el diente a esa información. Vamos a pedir información. No solo nos ha llamado la atención, nos escandaliza”, aseguró Velasco en declaraciones.



El senador aseguró que el abogado Miguel Ángel Río, quien también asistió a la reunión, estará atento a ese tipo de temas financieros.



“Él no solo estará muy atento a los temas de esa ejecución, sino temas de qué pasó con el manejo de la pandemia a través de la Unidad de Gestión de Riesgos, en donde el Gobierno del presidente Petro quiere pegarle una buena revisada a cómo fue esa ejecución”, expresó el senador.



Respecto a la investigación de los recursos, el exconsejero Emilio Archila, quien en ese momento estuvo a cargo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), fue citado por la Fiscalía General a declarar sobre las supuestas irregularidades el próximo 8 de julio.



Sobre la reunión de empalme, el senador aseguró que hubo un desarrollo cordial y formal frente a los temas que serán abordados en los próximos días en las diferentes mesas de coordinación.



“Es un ejercicio normal técnico de recibir información, debo reconocer la amabilidad, la profundidad de la información, de los datos que nos entregaron. Lo que siguen son las reuniones puntuales, los equipos irán Consejería por Consejería, conoceremos qué programa vienen desarrollando”, expresó Velasco.



El senador aseguró que la presente semana continuarán trabajando, recibiendo información de los proyectos que se vienen desarrollando y saber en el estado en el que están, para finalmente concretar el informe que se le debe entregar al Comité principal del empalme del presidente Petro la semana entrante.



A la reunión, que duró un poco más de cuatro horas, asistieron diferentes miembros de ambos Gabinetes, principalmente en temas de paz, juventud, fronteras, regiones, entre otros.