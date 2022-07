Gobierno de Gustavo Petro acabará el Día sin IVA, según el próximo Ministro de Hacienda

El 2 de diciembre de este año no habrá tercer Día sin IVA en Colombia. De hecho, no habrá más días sin IVA en el país.



Así lo anticipó el que será el ministro de Hacienda de Gustavo Petro, José Antonio Ocampo, quien aseguró que esta no ha sido una buena política y por eso se eliminará.



En declaraciones a El Tiempo, Ocampo manifestó que la medida no ha beneficiado a los hogares pobres y que muchos de los productos que se ofrecen con ese beneficio son importados “y eso tiene un costo”.



La medida ya había sido anticipada por el equipo económico de Petro, en cuya consideración estas jornadas benefician principalmente al producto extranjero, cuando la idea es impulsar a la industria nacional.



Comerciantes, en contra

Semanas antes de la declaración de Ocampo, Fenalco, gremio de los comerciantes colombianos, había indicado que llevaría una propuesta al presidente electo para no eliminar el Día sin IVA.



“Esta iniciativa ha beneficiado al comercio, a la industria nacional, al gobierno y a los colombianos de todos los estratos, que pueden adquirir productos 19% más económicos”, dijo en su momento Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



Según Cabal, durante esas fechas especiales el 30% de lo vendido por el comercio estaba exento de IVA, mientras el 70% restante correspondía a ventas con IVA.



Además, el líder de Fenalco dijo que definir la continuidad de estos debía tener argumentos técnicos y económicos.

Las cifras

Vale mencionar que en el más reciente Día sin IVA, el 17 de junio pasado, las ventas superaron los $10 billones y hubo más de siete millones de transacciones a través de factura electrónica.



Equipos y aparatos de sonido y video, artículos deportivos y calzado y artículos de cuero fueron las categorías con mayor aumento en sus ventas.



El anuncio de los días sin IVA lo hizo el presidente Iván Duque en noviembre del 2019, como una medida para estimular la economía.



En medio de polémica por las aglomeraciones durante la etapa más álgida de la pandemia de covid-19, estas jornadas empezaron a realizarse en el 2020.