Gobierno confirmó nombramiento de el nuevo cónsul en Miami y el embajador en España

Dos nuevos nombramientos podría concretar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de los cargos de embajador de Colombia en España y el consulado en Miami, Estados Unidos.



Cabe mencionar que estos nombramientos, son posiciones estratégicas para la diplomacia del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Una de las plazas claves que todavía no tenía representante diplomático, es la de embajador ante España, la cual sería ocupada por el empresario boyacense y amigo cercano de Petro, Eduardo Ávila Navarrete.



Lea además: "Hubiéramos deseado que esperaran un poco más": MinInterior por protestas contra Petro



Con respecto al nuevo Embajador en España, se conoce que es administrador de empresas y especialista en gerencia estratégica. Se debe anotar que este nunca ha tenido un cargo público o diplomático, y siempre ha estado en el sector privado, específicamente en la ingeniería y las telecomunicaciones.



Por otro lado, se conoció que el general retirado y exinspector de la Policía Nacional, William René Salamanca Ramírez, será el nuevo cónsul en Miami.



Le puede interesar: "Yo no me puedo pasar solo viajando al exterior": vicepresidenta Francia Márquez



El general Salamanca es conocido por liderar el empalme en el sector de Defensa y por haber salido de la institución por tener un duro cruce con el entonces director general de la Policía, Óscar Atehortúa.



Cabe recordar que en 2019, el exinspector de la Policía acusó a Atehortúa por, supuestamente, estar involucrado en un caso de corrupción en la construcción de casas fiscales en el municipio de San Luis, Tolima.