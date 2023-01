Gobierno aseguró tener lista la ley de sometimiento para presentarla al Congreso

Desde Washington D.C., Estados Unidos, el ministro de Interior, Alfonso Prada, dio a conocer que el Gobierno Nacional ha venido preparando la ley de sometimiento que será presentada ante el Congreso de la República y que permitirá que grupos armados se sometan a la justicia.



“Lo que significa naturalmente allanar el camino para la presentación de la ley de sometimiento, nosotros como Gobierno ya prácticamente la tenemos lista, las sesiones ordinarias comienzan el próximo 16 de marzo, vamos a citar a sesiones extraordinarias desde el 6 de febrero por cuenta del Plan de Desarrollo, la adición presupuestal”, expresó Prada a los medios.



Y ministro manifestó que dicha ley es la misma que ha solicitado el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien recientemente no autorizó la suspensión de las órdenes de captura de integrantes de organizaciones las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN).



Lea aquí: "Esto solo hace feliz a la mafia": Petro luego de decisión de la Fiscalía sobre caso de la SAE



“La ley de sometimiento es la que ha reclamado el señor fiscal general a quien respetamos mucho y con quien absolutamente no le quede la duda de que vamos a allanar el camino y a encontrarlo para trabajar armónicamente por la paz total, el Gobierno no está en tónica de pedir solicitudes de suspensión de captura de extraditables”, expresó Prada.



El ministro manifestó que todo este tipo de trámites y situaciones relacionadas con la búsqueda de la paz total las dialogaran el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa el próximo 30 de enero en la reunión personal que tendrán los funcionarios públicos.



“Ha dialogado el fiscal general con el presidente, han señalado la fecha del próximo 30 de enero como una reunión bilateral en donde vamos a allanar el camino de cooperación interinstitucional en Colombia para ir hacia la paz total”, afirmó Prada.