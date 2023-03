Gobierno anuncia que buscará un acuerdo nacional para tramitar nueva reforma política

Ante la pérdida del apoyo de la mayoría de los partidos y por la presencia de varios "micos", el ministro del Interior, Alfonso Prada, pidió a la Comisión Primera del Senado hundir el texto de la actual reforma política, a la vez que anunció que se buscará un acuerdo nacional para tramitar una nueva reforma política que se haga desde el comienzo con mayor concertación.



Prada así lo anunció en la Comisión Primera en donde intervino luego de el Pacto Histórico y la oposición se volvieron a enfrentar por los "micos" que se pretendían meter en el trámite del quinto debate, entre ellos que un congresista pudiera ir al gobierno y luego volver al Congreso.



“He firmado la carta con la cual le solicito a la Comisión Primera del retiro del acto legislativo de la reforma política”, indicó el ministro Prada, tras destacar que el presidente de la República invitó a todos los partidos políticos y distintos sectores del país para que se busque un acuerdo para tener una nueva reforma.



En la sesión incluso el presidente del Senado, Roy Barreras, rompió el documento de la reforma política, con lo cual pidió el retiro del acto legislativo por considerarlo como inconveniente.



"Una reforma política sin listas cerradas paritaria de género no vale la pena. Yo le pido hoy al Ministro del Interior y al Gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido", dijo el senador en la sesión.



Sin embargo, el presidente del Senado aseguró que el Gobierno tenía todavía 3 años para sacar adelante "la reforma que el país necesita", y agregó que buscarán eliminar también la circunscripción especial de Senado, "que terminó siendo un adefesio y eliminó la rendición de cuentas de los senadores en sus regiones".