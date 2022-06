Germán Vargas Lleras denunció que le crearon una cuenta falsa en Twitter 

En los últimos minutos Germán Vargas Lleras denunció que le crearon una cuenta falsa de Twitter, mediante la que trinaron que apoyaría al candidato Rodolfo Hernández para la segunda vuelta electoral.



“Todo en esta campaña es sucio. Sin ningún escrúpulo hoy me montaron una cuenta falsa, me vincularon a un pacto secreto. Todo es repudiable (...) Es penosa la situación tan degradada a la que hemos llegado. Se miente, se difama. Nadie dice nada, no sé investiga nada. ¿A dónde vamos a parar? ”, escribió Vargas Lleras.



El mensaje que fue publicado en esta red social falsa decía: “Todos me están pidiendo que anuncie mi voto, después de mis recientes tweets, y después de una larga reflexión y de mis reuniones con Gustavo, Roy, anuncio mi voto por Rodolfo Hernández a la presidencia”.



En los mensajes publicados en esta cuenta falsa también se escribió que Gustavo Petro le había ofrecido ministerios, embajadas e incluso la opción de ser vicepresidente.