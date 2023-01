"Fueron sacados de un plumazo": Álvaro Leyva critica ola de despidos en la Cancillería

El canciller, Álvaro Leyva Durán, lanzó una dura crítica al concurso de méritos hecho en la entidad. El Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semex) había alertado sobre 170 despidos que se estarían efectuando en la Cancillería.



A través de su cuenta de Twitter, el funcionario aseguró que con el pretexto de un concurso de méritos fueron sacados "de un plumazo" servidores de la entidad.



"La Cancillería no bota a sus funcionarios así y porque sí. Menos a quienes trabajan con denuedo y lealtad. La Comisión Nacional de Servicio Civil, so pretexto de un concurso de "méritos", salió de un plumazo de excelsos servidores. Hay que revisar la ley. Injusta. Atropelladora", manifestó el funcionario.



El concurso de méritos en la Cancillería venía haciéndose desde hace un tiempo. Con base en los concursos realizados, la Comisión Nacional del Servicio Civil público una lista de elegibles que dejó por fuera a personas que ya venían trabajando en la entidad, en cargos de provisionalidad.



La Cancillería había aclarado que la entidad "no tiene injerencia en los resultados obtenidos durante el desarrollo del concurso, ni en los efectos que de ello se desprendan".



Además, no se trataba de una decisión de la Cancillería, sino de una obligación que debía cumplir, de acuerdo con la Ley 909 de 2004 y que maneja de manera autónoma la Comisión Nacional del Servicio Civil.