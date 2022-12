Frente a críticas, el canciller Álvaro Leyva defiende nombramiento de diplomáticos

En los últimos días el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha sido cuestionado por las designación de personas que no hacen parte de la carrera diplomática en embajadas y consulados de Colombia en el mundo.



Pese a las críticas, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, destacó que la designación de funcionarios de carrera en cargos diplomáticos ha sido mucho mayor de la exigida por la ley.



“El decreto 274 de 2000 prevé que el 20% de diplomáticos de carrera debe ser nombrado como embajadores. Hoy me complace informar que tras 100 días de gestión el 40% ha alcanzado ya esa designación. Reconocimiento al valor del talento humano de la Cancillería”, expresó Leyva en su cuenta de Twitter.



Según la ley 274, “se mantendrá en la planta externa un 20% del total de cargos de embajador con el fin de designar en dichos cargos a funcionarios de la carrera diplomática y consular, a medida que se presenten las vacantes”.



Frente a las críticas, según la reglamentación colombiana, los cargos de embajadores y cónsules son de libre nombramiento y remoción, para dichos cargos no se necesitará hacer parte de la carrera diplomática.



“Para ser embajador ante un Gobierno o representante permanente ante un organismo internacional, no será requisito pertenecer a la Carrera Diplomática y Consular. El cargo de cónsul general central, que también es de libre nombramiento y remoción, se asimila para los efectos de este decreto al cargo de embajador”, expresa la ley.



Los nombramientos recientes más cuestionados fueron los del nuevo embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, quien no tiene ningún título profesional, y del nuevo cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, quien es comunicador social y periodista y fue asesor del entonces senador Petro.



Otros nombramientos que han sido cuestionados son los de los embajadores de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti; en Nicaragua, León Fredy Muñoz; y en Argentina, Camilo Romero, entre otros.