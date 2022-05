Fórmulas vicepresidenciales: esto fue lo que le sumaron y restaron a los candidatos 

Las fórmulas vicepresidenciales de esta contienda electoral se caracterizaron por ser figuras no tan reconocidas en lo público, pero que de una u otra forma complementaban a sus candidatos. Además, los aspirantes optaron por personas provenientes de las regiones y que les dieran a la campaña visos de inclusión y equidad.



“Estas elecciones han enviado un mensaje de que se está pensando en el país que nunca ha sido reconocido. El hecho de tener fórmulas mujeres, afros, es decir, se está mirando el país que antes no era considerado, pero también responde a una agenda pública e internacional, a una imagen y reputación”, señala la consultora política Nury Gómez.



Y aunque las ‘cartas’ vicepresidenciales han tenido protagonismo mediático, los analistas critican que en el país nunca se ha dejado muy claro la función que tienen en el Gobierno.



“Se han convertido un poco en figuras decorativas que han tenido que ser ubicadas por los mandatarios en diferentes roles, como la Cancillería y el Ministerio de Vivienda, entre otros”, dice el consultor Miguel Jaramillo.

Se pensó en la región y en las víctimas

Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial del candidato Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia. Foto: Colprensa

Rodrigo Lara es un candidato de las regiones. Fue alcalde de Neiva, tuvo un índice de favorabilidad muy alto y de alguna manera representa un proceso de descentralización que en Colombia ha sido ausente”, expresa el politólogo Alejandro Echeverry.



En efecto, los analistas aseguran que el hecho de que Federico Gutiérrez optara por Lara como ‘llave’ va en consonancia con su discurso de gobernar desde las regiones.



Además, significa que “no está pensando netamente en lo paisa, como se consideraba inicialmente la figura de ‘Fico’, sino que piensa en el resto del país” dice la consultora política Nury Gómez.



Como cualidades que le suman a la campaña del Equipo por Colombia en términos de imagen, también señalan el apellido Lara, el cual hace parte de la memoria histórica y política de los colombianos.



Y es que debido al magnicidio de Rodrigo Lara padre, líder del Nuevo Liberalismo, el ‘vice’ encarna la imagen de la reparación de las víctimas.



“Él es una representación o valorización de las víctimas que han logrado repararse en relación a las políticas gubernamentales”, menciona la directora de investigación de la consultora ‘Del Otro Lado’, Bibiana Clavijo.



Por su parte, el politólogo Santiago Londoño considera que Lara pudo “arañar” algunos votos del centro, especialmente del Nuevo Liberalismo para la candidatura, pero coincide con las analistas en que su fortaleza no es sumar sufragios o maquinarias políticas, sino su credibilidad ejecutiva.



“No es una figura tan fuerte o reconocida a nivel nacional”, dice Clavijo, pero acepta que ’Fico’ Gutiérrez tampoco lo era.



“Se trata de una persona muy destacada, pero no ha sido tan visible. No logró convertirse en un activo que pudiera ubicarse en una ciudad y de alguna forma todo quedó enarbolado por la representación del candidato Federico”, critica el consultor Miguel Jaramillo Luján.

¿Francia aporta o resta?

Francia Márquez, carta vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Especial para El País

Mucho se pensó en el Pacto Histórico quién sería el ‘vice’ o la ‘vice’ que acompañaría a Gustavo Petro en su recta por la Presidencia.



Antes del 13 de marzo, día de las consultas interpartidistas, “no se le apostaba directamente a nombrar como fórmula a la segunda mayor votación de la consulta”, explica la consultora política Nury Gómez.



Mientras integrantes del Pacto pedían el cargo para un militante del Partido Liberal, fuerza con la que se encontraban en conversaciones, otros lo exigían para la avalada por el Polo.



Escoger a Francia Márquez, continúa Gómez, “fue resultado de una estrategia para movilizar ese casi 30 % del país que no se siente identificado. Márquez ha logrado movilizar esa Colombia negra dolida que nunca se ha visto representada en una elección”.



En suma, ha jalado la intención de voto de “un amplio porcentaje de mujeres, en su mayoría organizaciones feministas, y logró colonizar gran parte de los votos de centro no partidarios con Petro”, asegura la directora de investigación de la consultora Del Otro Lado, Bibiana Clavijo, quien ve a Francia como “una gran sorpresa en términos electorales”.



“Hay quienes dicen que su apoyo para este domingo, más que a Petro, será a Francia”, agrega el politólogo Santiago Londoño.



No obstante, dice que el exalcalde de Bogotá pudo haber perdido votos de la centro derecha, dado que su fórmula es más radical y ha cuestionado algunas de sus movidas. Un ejemplo de ello se dio cuando Márquez declaró que el expresidente César Gaviria era “más de lo mismo”, socavando las negociaciones con el liberalismo.



En duda, dicen los analistas, quedaría si, ante un eventual gobierno del Pacto, Petro y Márquez logren entenderse: “Recordemos lo que pasó con Angela María Robledo, fórmula de 2018, terminaron ‘de los pelos’ y ella perdió su investidura”, apunta Clavijo.



“Seguro habría rifirrafes”, sostiene Londoño.

“Le faltó ‘picante’”

Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, y su compañero vicepresidencial, Luis Gilberto Murillo. Colprensa -Sergio Acero

“Sergio Fajardo tiene una propuesta de gobierno que está muy orientada al desarrollo regional y su fórmula Luis Gilberto Muriillo lo representa. Él es coherente con los principios de la campaña, pero que no es fuerte con respecto a lo electoral”.



Así, la consultora política Bibiana Clavijo define los pros y los contras del exministro del Medio Ambiente como ‘carta’ vicepresidencial.



Sin embargo, resalta su lucha por el medio ambiente.

El también consultor Miguel Jaramillo señala que Murillo ayudó a vender la remontada del exalcalde de Medellín, también el tema científico y el del Pacífico, singularmente en el Chocó.



“Es un hombre no solamente destacado en el sector público, sino también en el académico ”, señala Jaramillo y cuenta también que, como Murillo se postuló en un principio de la actual contienda a la Presidencia, existía el riesgo de que opacara la figura de Fajardo siendo su fórmula. Sin embargo, no sucedió.



Pese a esto, los expertos sí manifiestan que a este coequipero le faltó fuerza y un factor agregado que complementara al candidato o que lo diferenciara de manera significativa.



“No fue una figura tan relevante que le pusiera ‘picante’ a la candidatura presidencial de la Coalición Centro Esperanza. Es igual de calmado a Fajardo y no le generó más visibilidad, eso lo vimos”, indica el politólogo Santiago Londoño.



Alejandro Echeverry, también politólogo, agrega: “¿Qué restó? Que es un candidato que lastra un proceso judicial a cuestas que le resta credibilidad a su proceso profesional y a su proceso formativo”.

Una mujer decente

El aspirante a la Presidencia Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo. Foto: Colprensa

Como es conocido, al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, varias personas le rechazaron su propuesta de ser fórmula vicepresidencial, situación que tuvo efectos en su compañera Marelen Castillo.



“La salida en falso que tuvo cuando intentó seleccionar a la periodista Paola Ochoa como su fórmula vicepresidencial de una u otra manera desacreditó mucho la llegada de quien fuera a ser finalmente”, sostiene el consultor político Miguel Jaramillo.



Adicionalmente, dice que Castillo tuvo poco reconocimiento en lo público. Por eso, es poco lo que puede arrastrar en votos.



“Seguro la periodista Ochoa pudo ser mejor opción por su margen de reconocimiento al formar parte de los medios”, dice la consultora Bibiana Clavijo, pero a su vez resalta las cualidades académicas de Castillo y que también genera representación de género.



“Es una mujer que le generó credibilidad a la candidatura de Rodolfo en el sentido en que es una académica, conoce al país, las problemáticas de los jóvenes y de la educación”, expone el politólogo Alejandro Echeverry.



Así lo cree el experto Santiago Londoño: “Ella es doctora en educación, por lo que le da un aire a la campaña un poco más decente y formal”.



Sin embargo, advierte que el presidenciable Hernández no le ha otorgado mucha relevancia a la figura de la Vicepresidencia.



En ese sentido, “Castillo no le sumó ni le restó al candidato. Contrario a los demás candidatos que se tomaron su tiempo en buscar a alguien que les representara y sumara, la campaña de Rodolfo fue literalmente él”.



“Llegó tarde a la contienda”

Sandra de las Lajas Torres, fórmula de John Milton Rodríguez. Foto: Tomada de Instagram

Frente a la fórmula del candidato vallecaucano John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, los analistas señalan que Sandra de las Lajas Torres, pese a ser una figura preparada, es poco conocida y sin la capacidad de jalar gran cantidad de sufragios.



La magister en Educación y en Administración Pública, expone Bibiana Clavijo, directora de investigación de la firma consultora Del Otro Lado, “es cercana a la organización del candidato, más de allí no, por lo que no tiene un alcance o visibilidad superior a este”.



De acuerdo con Nury Gómez, consultora política, Torres pecó en llegar tarde a la contienda electoral y en no tener una agenda propia.



Por su parte, el politólogo Alejandro Echeverry considera que la fórmula vicepresidencial, al tratarse de una mujer negra, le suma a la campaña de Rodríguez una imagen de equidad de género y de inclusión.

Gómez y Cuartas

Frente a Carlos Cuartas, fórmula vicepresidencial del candidato del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, los analistas mencionan que puede aportar algunos votos del sector empresarial. Sin embargo, coinciden en que fue poco visible en la contienda electoral.