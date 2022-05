Federico Gutiérrez lidera concentración en el Parque de las Banderas este sábado en Cali

Este fin de semana las campañas a la Presidencia de la República quemarán sus últimos cartuchos en cuanto a la presentación en plazas públicas se refiere.



Es por ello que los candidatos, con excepción de Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, presidirán actos masivos en distintos puntos de la geografía nacional, con el objetivo de ratificar el apoyo de sus seguidores y despertar el interés de quienes todavía no han decidido por quién votar el próximo domingo 29 de mayo.



Y precisamente, Cali será sede de uno de esos cierres de campaña, ya que el aspirante a ocupar la Casa de Nariño por el Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, liderará aquí la que será su penúltima concentración antes de la primera vuelta presidencial.



La cita será este sábado a las seis de la tarde, en el Parque de las Banderas, donde el aspirante a suceder en el cargo al presidente Iván Duque estará acompañado de artistas como Jhonny Rivera, Cali Flow Latino, Valero, Proyecto Selva Guapi y varios Dj’s caleños.



Hasta allí podrán llegar todos los seguidores de la candidatura del Equipo por Colombia para respaldar y escuchar la intervención en tarima que hará el exalcalde de Medellín.



Precisamente en esa ciudad, Gutiérrez tendrá su última aparición ante el público este domingo, a partir de las 2:30 de la tarde, en el Parque del Río, justo una semana antes de los comicios presidenciales, como lo disponen las normas electorales.



Y este viernes hizo lo propio en Ibagué, adonde llegó acompañado de su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, y habló sobre los resultados de los últimos sondeos.



“Hace tres meses nos mostraban con el 2 % en las encuestas, el otro lleva como doce años haciendo campaña y ya lo vamos a alcanzar y le vamos a ganar. Esto es con ánimo, no con discursos de odio, como los del otro lado. Esto es con discurso desde el amor, de cómo vamos a transformar a Colombia y cómo vamos a unir a Colombia, que es para lo que estamos acá”, aseguró Federico desde la capital tolimense.



Y antes de partir a Barranquilla, en donde estuvo en el Estado Metropolitano, agregó: “Hay gente buena en la izquierda, en la derecha, en el centro. Yo tengo es sentido común, no tengo partido político, no tengo jefes políticos, mis jefes están aquí, en la calle, la gente que nos está acompañando”.



De su lado, el aspirante a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, presidió un evento el jueves en Cali como cierre de campaña en el suroccidente y el viernes estuvo en la capital antioqueña.



Su acto final antes de la primera vuelta del próximo domingo será mañana en Plaza de Bolívar de Bogotá, a partir de las tres de la tarde.

En cuanto a John Milton Rodríguez, la ‘carta’ del Partido Colombia Justa Libres, el cierre final de la campaña será esta tarde en Cali, iniciando con una caravana que partirá a las 3:00 de la tarde de la Plazoleta Jairo Varela y se dirigirá a la sede de Misión Paz, la iglesia cristiana que lidera el también pastor cristiano.



Esto luego de que ayer Rodríguez liderara actos similares primero en Armenia y luego, después de las 6:30 de la tarde, en la Iglesia Sin Muros, de Bogotá, acto en el que contó con la participación del cantante de música cristiana Manny Montes.



De igual forma, el aspirante a la Presidencia por el Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, liderará mañana un evento masivo en el Hotel Radisson, de Bogotá, desde las 2:00 p.m., en el que estará acompañado por su fórmula a la Vicepresidencia, Carlos Cuartas.



Sin actos masivos

Por otro lado, el candidato a suceder en el cargo al presidente Iván Du que en nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción anunció que no gastará plata en actos masivos previos a la primera vuelta presidencial.



“La campaña presidencial de Rodolfo Hernández se ha caracterizado por ser austera, no ha gastado dinero en la organización y logística de los eventos en los que ha sido protagonista en las diferentes ciudades del país, los cuales han sido realizados por el voluntariado ‘rodolfista’ y tampoco ha invertido dinero en anuncios en redes sociales” y que “el cierre de campaña no será la excepción”, se indicó en un comunicado de prensa.



En este documento se añadió que “esto no será un impedimento, pues se rumora que el voluntariado ‘rodolfista’ planea caravanas a lo largo y ancho de Colombia”.



Finalmente, desde la campaña del candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se recordó que durante sus anteriores postulaciones electorales nunca se han realizado cierres masivos de campaña y que en esta oportunidad el proceder del antioqueño será similar.

El miércoles, el candidato Sergio Fajardo estuvo en Buenaventura y Cali. Colprensa / El País

No obstante, durante todo el día de hoy estará en varias localidades de Cundinamarca donde, junto con sus colaboradores, hará volanteo de sus propuestas por las calles, como también lo hará este domingo en la capital del país.