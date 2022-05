Federico Gutiérrez confirmó apoyo a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial

Tras conocerse los resultados, con casi el 100% de las mesas escrutadas a nivel nacional y en el exterior, Federico Gutiérrez dio sus primeras declaraciones, afirmando que en la segunda vuelta apoyará al candidato Rodolfo Hernández, quien se medirá a Gustavo Petro para llegar a la presidencia.



El candidato del Equipo por Colombia se dirigió a sus simpatizantes en su sede de campaña y en redes sociales, agradeciéndoles el apoyo en las urnas, tras conseguir más de cinco millones.



"Quiero hablarle a Colombia desde el corazón: en muy poco tiempo, siendo dos caras nuevas en la política nacional, al lado de mi amigo Rodrigo (Lara), hemos logrado mucho. Y a los más de cinco millones de colombianos que han votado por nosotros este día electoral, queremos darles las gracias por haber depositado su confianza en nosotros. Para nosotros dos y nuestras familias, siempre estará por encima el país, muy por encima de nuestros intereses individuales y personales".



Sobre el tema del apoyo a Rodolfo Hernández, Gutiérrez sostuvo:

"Los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral que se aproxima para el 19 de junio, por eso, al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país: yo me veo con Rodolfo (Hernández) y Rodrigo y yo hemos hablado con él, y necesito hacerlo", indicó.



"Quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestra familias y de nuestros hijos. Y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y Marelen el próximo 19 de junio. Nosotros no somos, ni jamás seremos indiferentes al futuro de nuestro país, y queremos lo mejor para Colombia. La democracia se cuida y se respeta y esas son las reglas del juego".



Asimismo, aseguró que Gustavo Petro "no le conviene a Colombia".



"Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Y por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país. Aclaramos, eso sí, que serán Rodolfo y su equipo quienes respondan por sus acciones dentro del Gobierno", aseveró.



De igual forma, Gutiérrez aclaró que "ni Rodrigo ni yo, haremos parte de su Gobierno ni buscaremos hacerlo. Vamos a mantener una posición de veeduría y siempre tratando y buscando, de manera sensata, oportuna y coherente, unir a Colombia que es el propósito más urgente, porque es la forma de salir adelante".



Finalmente, además de hacer pública su decisión de votar por Rodolfo Hernández, le hizo extensiva la invitación a sus simpatizantes a hacer lo mismo, asegurando que es la alternativa "más sensata de cuidar la democracia y cuidar las libertades".