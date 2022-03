Fallas en la página de la Registraduría no afectarían escrutinios: MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) realizó un primer balance de lo corrido de la jornada electoral de este domingo frente a lo que reportaron 3.589 observadores y observadoras electorales ubicados en 481 municipios, de los cuales en 115 están en las Circunscripciones Especiales de Paz (Citrep) en 11 ciudades de 20 países.



La Misión calificó de graves las fallas que han tenido las diferentes plataformas digitales de la Registraduría Nacional las cuales se vienen reportando desde el sábado 12, tanto en la página web de la entidad como en la aplicación Infovotantes para que los electores pudieran consultar su puesto y mesa de votación.



“Esto sumado a la reubicación de puestos y mesas de votación sin aviso previo, ha dificultado el inicio de la jornada electoral, especialmente, en algunos puestos de Usaquén-Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta. Es importante resaltar que Infovotantes NO tiene ninguna relación con el software de escrutinios de la Registraduría, debido a que esta plataforma sólo ofrece información pedagógica y de ubicación de puestos de votación”, expresó la MOE.

La MOE también reportó dificultades en el ingreso de los observadores electorales a los diferentes puestos de votación en todo el país, puntualmente en Bogotá en las localidades de Antonio Nariño, Engativá, Kennedy, Candelaria, Tunjuelito, Usme y Usaquén, en Antioquia en ciudades como Rionegro, Sabaneta, Jericó, Cáceres y Medellín y en territorios como Cali, Popayán y Cúcuta.



Frente a los puestos de votación en el exterior, la MOE recibió alrededor de 15 reportes en donde se presentaron irregularidades en los puestos de votación en países como Argentina, Australia, Chile, España, Estados Unidos, entre otros. Las denuncias se han centrado en pauta electoral, incumplimiento en los procedimientos y la entrega de tarjetones sin ser solicitados.



Respecto al orden público se han reportado afectaciones en el puesto de Cristalina de Losada, Macarena, Meta, en donde murió un soldado en medio de enfrentamientos con grupos armados. En Guachaca, zona rural de Santa Marta la comunidad ha venido protestando. También tuvieron que ser trasladados dos puestos de votación, el de Puerto Alegría (Amazonas) y el de San Pablo de Bijagual, (Nariño).



“Se han presentado retrasos en el inicio de las votaciones en nueve municipios, a saber: Algeciras (Huila), por lluvias que han impedido abrir los puestos de votación; Las Conchas, Bijagual, Cargueros, y las Flores en Nechí (Antioquia), que no han podido recibir el material electoral por un derrumbe en la vía Uramita y Dabeiba”, expresó la MOE.



La entidad electoral reportó también dificultades en el ingreso de los testigos electorales a puestos de votación en lugares como Bogotá, Puerto Lleras (Meta), Guaduas (Cundinamarca).



Frente a irregularidades electorales, la MOE ha recibido entre las 12:01 am y las 10:00 am un total de 181 reportes sobre posibles irregularidades y delitos electorales en 73 municipios correspondientes a 23 departamentos y Bogotá.



Se han reportado 69 irregularidades con autoridades electorales, 42 irregularidades relacionadas con afectaciones al voto libre en 13 departamentos y 40 irregularidades relativas a la propaganda electoral.

Frente la observación de los veedores de la MOE se reportó que el 11% de los jurados presentes en las mesas observadas portaban distintivos de campañas políticas, en el 25,7% de las mesas observadas no se encontraban presentes testigos electorales.



Se debe resaltar que el 70% de la presidencia de las mesas es ejercida por mujeres.



También se reportó que el 66% de las mesas observadas no se identificaron piezas pedagógicas sobre las garantías de las personas trans a la hora de votar, en un 48% no se identificó material especial de fácil lectura y accesible para personas con discapacidad y en el 69% de los puestos observados no se identificaron funcionarios públicos que brindaran ayuda.



Finalmente, frente a las curules de paz, en un 24% de las mesas Citrep, con presencia de la observación electoral, los jurados no entregaron a las personas votantes las tarjetas ordinarias y de las circunscripciones.