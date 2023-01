Exviceministra de Minas se fue con todo contra Irene Vélez: "le mintió al país" 

En una explosiva entrevista con la Revista Cambio, Belizza Ruiz, saliente exministra de Minas y Energía, arremetió contra Irene Vélez, la jefe de esta cartera, asegurando que la funcionaria presentó informes falsos y puso a funcionarios a dedo en juntas directivas que no cumplirían con los requisitos técnicos.

Las palabras de Ruiz contra Vélez se dieron un día después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le aceptara su renuncia.

Aunque, según se conoce, la relación entre ambas venía siendo caótica, el punto de no retorno fue el estudio sobre las reservas de gas natural que Irene Vélez defiende a capa y espada. Belizza Ruiz, por su parte, controvierte cada una de las afirmaciones de la Ministra.

La actual Ministra de Minas y Energía le ha hecho frente a todas las críticas y observaciones de expertos en la industria de los hidrocarburos, quienes han señalado que el estudio no tiene veracidad técnica y que ha utilizado datos falsos.

Con ese documento, la ministra Vélez quiere sustentar, entre otras cosas, que Colombia no necesita nuevas exploraciones de gas porque las reservas para consumo interno podrían alcanzar hasta 2042.



Debido a esto, Belizza Ruiz aseguró que hasta ahora había sido prudente en sus declaraciones, pero que necesitaba poner sobre la mesa serias preocupaciones sobre la forma en la que el Gobierno, y particularmente la ministra de Minas, han emprendido la estrategia hacia una transición energética.



Ruiz le dijo a Cambio que para ella los principios y la moral son fundamentales en la educación. "Realmente sentí que en el despacho del Viceministerio se estaban violando esos principios en el hacer profesional y eso fue lo que en definitiva me motivó a entregar esa carta. Pero tenía que entregársela directamente al presidente de la República. La entregué el 6 de enero, pero, por mi desconocimiento en términos jurídicos, era una carta motivada".



Para la viceministra saliente, dentro del Ministerio de Minas hay prácticas que violentan su moral.



"Hay unas prácticas que por ninguna razón yo voy a efectuar en ninguna parte y las vi aquí. Aunque suene un poco fuerte, yo sentía que eran prácticas que venían de mi jefe inmediata, que era la ministra. Yo hablé con ella y le reporté directamente que no estaba de acuerdo. Ese es el principal punto de mi deseo de ya no estar allí".



En Cambio cuestionaron a la exministra porque algunos funcionarios del Ministerio de Minas habían asegurado que trabajar con ella era complicado. Ella respondió: "En primer lugar me da un poco de compasión por ellos. Ustedes se han dado cuenta de que la Ministra Vélez ha liderado ese tema para negar la firma de nuevos contratos de exploración. Hay personas que las nubla el poder y estos puestos les dan un estatus y a algunos hasta dinero. No es mi caso. Yo nunca llegué al viceministerio con esa intención. Yo lo hice porque realmente creo en la propuesta de cambio del Presidente".



Sobre su renuncia, aseguró que esta fue dirigida al Presidente Petro y no a Vélez. "Yo no le puedo renunciar a una persona que no tiene una moral y un compromiso con la sociedad. Mi lealtad es con el presidente y con el pueblo colombiano que está confiando en que yo hago una gestión impecable", dijo.

"La Ministra mintió"

En la entrevista le preguntaron a Ruiz si la ministra Vélez le mintió al país cuando dijo que el informe fue consultado y que ninguno de los firmantes estuvo en desacuerdo con la publicación.



Ante esto, la viceministra saliente afirmó: "La respuesta es sí y yo tengo la prueba. Esa prueba va a salir, no me la vayan a pedir hoy. La presentaré luego".





"Sí mintió porque la Dirección de Hidrocarburos, que pertenece al que era mi despacho, en una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento y al final le dice por favor no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en problemas. O sea que sí hubo una comunicación, no solamente del director de Hidrocarburos. En ese sentido, mintió. Yo quisiera que mi nombre lo retire de ese documento, o sea, le pediría con todo el respeto a ella, que lo retire".



A juicio de Ruiz, las inconsistencias del informe de reservas y recursos están en que la principal dificultad técnica y metodológica del documento es que el nivel de reservas de gas surge de un análisis probabilístico y en probabilidad uno no puede sumar uno más uno.



"Las reservas probadas son el 90 % de probabilidad, las probables son un 50 % y las posibles son de un 10 %. Al contar con ellas, se tiene más o menos un aproximado de 12 años a 13 años máximo de reservas de gas. Pero las reservas no son estáticas, cambian y pueden aumentar; hay una probabilidad mayor de extraer ese hidrocarburo en la medida que haya contratos que sustenten y soporten la extracción de ese hidrocarburo, no solo política pública".



El otro problema, según Ruiz, es la manera como se presentaron esas reservas en el informe.



Comentó que hay una gráfica en el documento que une los tres tipos de reservas con tres tonos de verde, pero nada de eso se puede agregar así en una gráfica porque cuando una persona no es técnica y ve la gráfica como la síntesis del documento, se va a confundir.