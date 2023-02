Exministros de Minas y Energía piden a Petro mantener la institucionalidad del sector

Exministros, exviceministros y excomisionados de la Creg le pidieron al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, conservar la institucionalidad del sector y no poner en riesgo las futuras inversiones con su anuncio de tomar las facultades regulatorias.



A través de una carta, firmada por 15 exministro, 2 exviceministros y 8 excomisionados de la Creg, los exfuncionarios alertaron de las posibles consecuencias que traería al sector de llegar a materializarse esta medida, que además “vulnera la institucionalidad”.



“Respetado señor presidente, el patrimonio institucional del sector energético colombiano no pertenece a un gobierno en particular. Ha sido construido durante décadas por centenares de funcionarios públicos”, manifestaron los exfuncionarios en la misiva.



Los firmantes recordaron que el Presidente de la República ya tiene la facultad de intervenir la Comisión de Energía y Gas sin la necesidad de tomar la administración de los servicios.



"Los gobiernos han intervenido el sector eléctrico dando direcciones de política desde el Ministerio, pero manteniendo la responsabilidad regulatoria en la Creg; en ningún caso remplazándola”, señalaron en la misiva.



Además aseguraron, que de alterarse este panorama, se podría deteriorar la confianza de todos los agentes del sector y poner en riesgo las futuras inversiones necesarias para garantizar la cobertura y calidad del servicio.



Cobertura que, según la misma Creg, podría presentar un déficit frente al consumo de energía en 2027, de no convocarse una nueva subasta que expanda la capacidad de generación "y así cumplir con los tiempos que exigen estos proyectos en su ejecución".



Al final de la carta, los exministros le pidieron al Presidente no cerrarle las puertas al diálogo y más bien abordar los desafíos por los que atraviesa el sector con consensos y desde las institucionalidad.



"Una irrupción súbita, alterando dicha institucionalidad, no ofrece ninguna ventaja para lograr las reformas necesarias y, al contrario, como lo hemos descrito, pone en riesgo el sostenimiento de un sector que ha sido exitoso en su desarrollo. Con urgencia y respeto llamamos su atención a los puntos expuestos", manifestaron.