Estas son las nuevas caras de la cúpula militar y de Policía del presidente Gustavo Petro

Un fuerte revolcón en las Fuerzas Militares y de Policía anunció este viernes el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, al dar a conocer al país la nueva Cúpula Militar, que llevó a la salida de 20 generales de la Policía y 10 del Ejército.



“Aquí no miramos pensamientos políticos ni nada por el estilo, nos interesa es que esta Fuerza Pública sea profesional en todos los sentidos”, dijo el mandatario colombiano, quien explicó que se busca un cambio a una política de seguridad humana.



Estas son las nuevas caras de la Cúpula Militar:

General Helder Fernán Giraldo, comandante de las FF.MM.

La nueva cúpula está encabezada por el comandante de las Fuerzas Militares, el mayor general Helder Fernán Giraldo, que se venía desempeñando como segundo comandante encargado, tras la salida del general Eduardo Zapateiro, e inspector general del Ejército. Reemplazará al general Luis Fernando Navarro.



Giraldo cuenta con 38 años de servicio en el Ejército, es profesional en Ciencias Militares del Arma de Infantería, adelantó el pregrado en Gerencia de Seguridad y Análisis Sociopolítico de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, es PHD Honoris Causa en Educación del Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Logos International University, entre otros títulos.



Durante sus 38 años de servicio ha sido designado como comandante de la Quinta Brigada del Ejército y de la Octava División, al igual que fue jefe de Operaciones del Ejército, donde se movilizó a más de 25.000 hombres durante el paro nacional de 2021.

Vicealmirante José Amézquita, Jefe del Estado Mayor Conjunto

El jefe del Estado Mayor Conjunto será el vicealmirante José Joaquín Amézquita, quien se venía desempeñando como director general Marítimo.



Amézquita ingresó a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en 1984, graduándose como teniente de Corbeta el 1 de diciembre de 1987, en la especialidad de Ejecutivo de Superficie.



Es Profesional en Ingeniería Naval con especialidad en electrónica y maestría en Seguridad Nacional y Estudios Políticos e Internacionales; especialista en Seguridad y Defensa y Gerencia de Recursos Humanos. Además, adelantó el Programa Avanzado de Gerencia de la Universidad Javeriana y es profesional certificado en Gestión de Proyectos (PMP).



Durante sus años de servicio, Amézquita se ha desempeñado como jefe del Departamento de Armas y Electrónica de la Base Naval ARC “Bolívar” y director de Telemática de la Armada Nacional, entre otros cargos.

Luis Mauricio Aspina, comandante del Ejército

En el Ejército asume como nuevo comandante el mayor general Luis Mauricio Ospina, quien se desempeñaba como director de la Escuela Superior de Guerra, en reemplazo del mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda, quien estaba encargado de la dirección tras la salida del general Eduardo Zapateiro.



Ospina se ha desempeñado como comandante de la Brigada Móvil No. 3, director del Centro de Educación Militar y adjunto Militar en la Embajada de los Estados Unidos, comandante de la Segunda Brigada con jurisdicción en los Departamentos del Atlántico, Magdalena y Sur de Bolívar, y comandante de la Décimo Tercera Brigada.



Dentro de su perfil profesional se destacan especializaciones como Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nueva Granada y magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.



Su nombramiento implica la salida de 10 generales: Luis Fernando Navarro, Carlos Iván Moreno, Luis Emilio Cardozo, Hugo Alejandro López, Wilson Chávez, Jorge Isaac Hoyos, Javier Alonso Díaz, Jaime Agustín Carvajal, Sergio Alberto Tafur y Germán López Guerrero.

Henry Armando Sanabria, director de la Policía

En la comandancia de la Policía quedará el general Henry Armando Sanabria, quien venía desempeñándose como jefe de Administración de Recursos de la Policía Nacional, en reemplazo del general Jorge Luis Vargas.



Sanabria tiene 51 años de edad, con 33 en la Institución. Es administrador policial y abogado con especializaciones en derecho administrativo, en investigación criminal, en seguridad, en penal y criminología.



Durante su carrera participó en acciones contra el crimen organizado en la Dirección de Inteligencia Policial y durante la prestación de su servicio se desempeñó en diversos cargos en el Departamento de Policía de Cundinamarca, en la Escuela General Santander, en la Dirección General de la Policía Nacional, en la Dirección de Sanidad y en la Metropolitana de Cartagena.

Yackeline Navarro, subdirectora de la Policía

Como subdirectora quedará la general Yackeline Navarro, quien inició su carrera profesional como administradora policial en 1992. Desde entonces ha desempeñado diferentes cargos y funciones en departamentos como Atlántico, Meta, Antioquia, y ciudades como Medellín y Bogotá.



Dentro la institución ha impulsado importantes proyectos en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo ‘Gonzalo Jiménez de Quesada’, Escuela de Estudios Superiores de Policía ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, en la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz ‘IT. Maritza Bonilla Ruiz’, la Escuela de Investigación Criminal ‘TC. Elkin Molina Aldana’ y en su paso por la Escuela de Cadetes de Policía ‘General Francisco de Paula Santander’.



También ha sido directora de Incorporación, donde logró la reingeniería en el Protocolo de Selección del Talento Humano para la Policía Nacional, con una capacidad de innovación que le permitió ampliar la población para el cubrimiento de las necesidades institucionales.



Para poder realizar estos nombramientos salen 20 generales. Según una lista conocida por COLPRENSA, serían: Jorge Luis Vargas, Hoover Penilla, Hernán Bustamante, Ramiro Castrillón, Fabian Cárdenas, Fernando Murillo, Julio Cesar González, Juan Libreros, Oscar Gómez Heredia y Manuel Vásquez.



En la lista también aparecen Eliecer Camacho, Jesús Barrera, Norberto Mujica, Ricardo Alarcón, Silverio Suárez, Pablo Criollo, Luis Ernesto García, Gustavo Franco, Samuel Bernal, Marco Bolívar y Pablo Ruiz.

Vicealmirante Francisco Cubides, comandante de la Armada

Como comandante de la Armada Nacional ingresará el vicealmirante Francisco Hernando Cubides, en reemplazo del almirante Gabriel Alfonso Pérez.



Cubides ingresó a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en 1985, graduándose como teniente de Corbeta el primero de julio de 1989, en la especialidad de Ejecutivo Ingeniero.



Durante su trayectoria militar ha sido jefe de la Jefatura de Formación, Institución y Educación Naval; director de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"; comandante de la Flota Naval; jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval del Caribe; Edecán del vicepresidente de la República; comandante del Submarino ARC “Intrépido” y jefe de la División Palo Bauprés del ARC “Gloria”, entre otros.



Cubides es profesional en Ingeniería Naval y Ciencias Navales de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”; con Maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra; así como en Relaciones Internacionales y Resolución de conflictos de la Universidad Militar Americana, y es especialista en Gerencia de Recursos Humanos y Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada.

General Luis Carlos Córdoba, comandante de la FAC

En la Fuerza Aérea Colombiana estará el mayor general Luis Carlos Córdoba, quien desde el 30 de noviembre se desempeña como presidente de la aerolínea Satena, en reemplazo del general Pablo García.



El general Córdoba adelantó estudios en Administración Aeronáutica, realizó el Máster of Arts in Strategic Security Studies, Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, Especialización en Gerencia y Especialización en Seguridad y Defensa Nacionales.



Durante su carrera militar se desempeñó como comandante del Comando Aéreo de Transporte Militar, subdirector General Aeronáutica Civil, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 6, Segundo comandante y jefe de Estado Mayor Comando Aéreo de Combate No. 1.