El ajedrez político en Colombia, con miras a las presidenciales, se pone más interesante desde este domingo. Una vez se conozca quiénes son los ganadores en cada una de las tres coaliciones interpartidistas, la cantidad total de votos que obtengan, y quiénes los respaldarán en el nuevo Congreso, se podrán empezar a visualizar las alianzas que se tejerán para lograr elegir en mayo al próximo Mandatario de los colombianos.



El País consultó a varios politólogos con el fin de analizar las uniones que se pueden presentar una vez se conozca cuál es el ‘gallo’ ganador en cada una de las tres consultas. Y este es el resultado de ese ejercicio:

Equipo por Colombia

Federico Gutiérrez es el favorito para quedarse con la candidatura del Equipo por Colombia para los analistas consultados, puesto que, como ilustra José Julián Serrano, comunicador social con maestría en marketing político de la Universidad Autónoma de Occidente, ha hecho una muy buena campaña, ha logrado incluir en su discurso el tema del cambio y destacarse entre sus compañeros. Sin ser radical, ha sabido ir conquistando espacios y ha conseguido que la gente lo reconozca y eso en política, pese a que haya sido alcalde de Medellín, que haya tenido cierta exposición, no es tan fácil.



Para este analista todos sus coequiperos van a apoyarlo. “Ellos han hecho ese pacto y barones y baronesas electorales como Dilian Francisca Toro y otros liderazgos regionales van a seguir juiciosos apoyando al ganador”.



Federico Gutiérrez, el posible ganador de la consulta de Equipo por Colombia. Colprensa

Además, dice Serrano, el Centro Democrático será el primer partido que aterrice abiertamente en las toldas de ‘Fico’, porque no ve viable la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, ya que no logró tener relevancia en la campaña.



Considera que el Partido Conservador seguirá firme con el antioqueño, ya que es una colectividad que hace muchos años no tiene espíritu de liderazgo, sino de sumarse a candidaturas ganadoras para luego tener una representatividad gobiernista.



El politólogo Alejandro Echeverry, docente de la Universidad Antonio José Camacho, opina que Equipo por Colombia tendrá la segunda mejor votación por las estructuras de los conservadores y del partido de La U. Y cree que esa coalición espera tener más de cinco millones de votos, como lo hizo la consulta de hace cuatro años entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.



Ahí tendría un partidor donde se sumarían, si no se lanza a la Presidencia Germán Vargas Lleras, Cambio Radical y el uribismo, con una alta posibilidad de que bajen a Zuluaga y terminen consolidando a Gutiérrez. Pero todo, dice el profesor, dependerá de la fuerza con la que el exalcalde de Medellín arranque. “Porque una cosa es ganar con un millón de votos, y otra, con tres o tres y medio millones. Todo depende de la votación y de la estructura de la U, del conservatismo, de los grupos cristianos, que terminarán finalmente aliándose con él”.



Añade que “toda la derecha terminará apoyando al candidato de Equipo por Colombia. Son Gobierno y han gobernado los últimos 20 años, eso no hay que desconocerlo y, además, tienen una estructura muy marcada que les puede posibilitar ganar al candidato que sea, que en segunda vuelta seguramente va a ser Gustavo Petro, del Pacto Histórico”.



Centro Esperanza

El candidato que parece tener más posibilidades de salir triunfador en la consulta de la Coalición Centro Esperanza es Sergio Fajardo, según los analistas, entre otros factores, como señala el docente de la Universidad Javeriana Álvaro Benedetti, porque tiene reconocimiento nacional y una campaña de largo aliento.



Si gana Fajardo con una alta votación, acota Benedetti, lo más probable es que va a despuntar en imagen y empiece a tomar fuerza como ese candidato que puede derrotar a Gustavo Petro, puesto que en 2018 (la última elección presidencial), quedó de tercero, por muy poca diferencia, con respecto al exalcalde de Bogotá.



Se espera que, de acuerdo con el documento del ‘cónclave’, los integrantes de la coalición Centro Esperanza apoyen a quien gane, anota la politóga Luciana Manfredi, docente de la Universidad Icesi. “Toca esperar, porque no es claro que (Alejandro) Gaviria apoye a Fajardo luego de sus roces en campaña”.



Para Benedetti, a diferencia de lo que pasaría si Gaviria llega a ganar, Jorge Robledo, con su movimiento Dignidad, sí apoyaría a Fajardo

y además, se unirían a él los ‘verdes’ de Antioquia. También, Ingrid Betancourt, porque Oxígeno Verde, el partido fundado por ella respaldó en su momento la candidatura de Fajardo y seguramente ella no llegue a primera vuelta.

Sergio Fajardo, virtual triunfador de la consulta de la Centro Esperanza. Colprensa

El analista Serrano ve a Ingrid respaldando a Fajardo porque dentro de la coalición tuvieron una relación muy cordial, pero ella, dice el experto, “no creo que represente a muchas personas”.



El problema con Sergio Fajardo es de confianza de la gente hacia él y de él hacia los demás, advierte Serrano. Por ejemplo, comenta, “no veo al Partido Liberal allí, ni a muchos independientes. A los ‘verdes’ los veo comprometidos, pero en fracciones.



Pero no veo muy fuerte otros apoyos, continúa, otros liderazgos regionales del mismo Partido Verde o incluso, de otros partidos. Lo anterior, porque Sergio Fajardo, para construir su perfil de hombre independiente, ha rechazado y menospreciado a muchos líderes en las regiones y eso en política cobra una factura bastante importante, sobre todo, en las regiones”.



Entre tanto, el liberalismo se va a dividir, agrega: unas facciones se irán con Equipo por Colombia y otras se inclinarán por Fajardo. Para el analista Echeverry, a Sergio Fajardo lo apoyará principalmente el voto de opinión.



Pacto Histórico

Se da por sentado que el triunfador de la consulta del Pacto Histórico será Gustavo Petro. Armando José Vargas, politólogo de la Universidad Javeriana y docente de la Universidad del Valle, considera que los aliados del candidato en las presidenciales serán todos los movimientos políticos de izquierda y unos de centro izquierda. Por ejemplo, comenta, hay aspirantes que están en la lista al Senado o a la Cámara por el Partido Verde que lo apoyan y ocurre lo mismo con candidatos de Dignidad, el Nuevo Liberalismo o incluso, del mismo Partido Liberal.



Precisamente, la posibilidad de que la colectividad ‘roja’ se una a Petro le restará un poco a su imagen de alternativo, considera Benedetti. “Petro, por lo que viene haciendo, se ha matriculado como un candidato más del sistema, a pesar de ser de izquierda, que tiene unas banderas de renovación en términos de discurso, entonces, esto le resta en imagen, pero le suma votos”.



Advierte el analista que si el exalcalde de Bogotá y senador llega a tener una votación muy similar a la que obtenga Sergio Fajardo en la consulta “no estoy tan seguro de que vaya a ser ese caballo ganador que estamos viendo por las encuestas”.

Gustavo Petro sería el ganador de la consulta de la coalición Pacto Histórico. Colprensa

Para Benedetti, si Petro consigue tener más de tres millones de votos, lo más probable es que se convierta ya en el candidato a derrotar, no por los resultados de las encuestas, sino porque tendría un número importante de votos que será su cuota inicial para ir creciendo de cara a la primera vuelta.



Así, “va a tener una muy buena oportunidad de ser un candidato atractivo para otras cuerdas políticas. Ese es su interés de acercarse al liberalismo, a otras fuerzas tradicionales, incluso, de coquetearle al Verde: Camilo Romero llega de esa alta alternativa de la Alianza Verde.



Se sumarían a él entonces fuerzas liberales y una facción del Verde de Bogotá, porque el Verde Antioquia está con la coalición del centro, especialmente con Fajardo”.



El grupo petrista del Verde se queda con Petro, continúa Benedetti: “Básicamente esa facción son los votos de Camilo Romero en Nariño y los de Jorge Iván Ospina en Cali”.



Echeverry cree que un sector de Carlos Amaya (integrante de la Centro Esperanza) podría irse con Petro y la mayoría de los verdes lo respaldarán y probablemente el sector liberal más urbano e ideológico, como el de Luis Fernando Velasco. “Asimismo, todo el liberalismo tradicional que representa César Gaviria terminará en las toldas de Petro”, aunque, dice, todo dependerá de cómo se reacomodan las otras fichas.



¿Qué papel jugarán los que no van a consulta?

Aspirantes a la Presidencia como Ingrid Betancourt, por Verde Oxígeno, y Enrique Gómez Martínez, por el Movimiento de Salvación Nacional, fundado por el inmolado dirigente conservador Álvaro Gómez, para los especialistas, no llegarán a la primera vuelta y se adherirán a otras campañas.



Esto, entre otras razones, porque para sostener una candidatura a la Presidencia de la República se necesita mucho dinero y hoy estos políticos no son personajes que arrastren el caudal de votos que se necesita para mantenerse firmes en la contienda electoral.



Betancourt y Gómez, opina el politólogo Alejandro Echeverry, son políticos que en realidad están es consolidando una marca institucional, sobre todo, para las elecciones regionales del próximo año.



El que sí puede jugar un papel importante en la actualidad, según los especialistas, es el empresario y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.



Para Echeverry, docente de la Universidad Antonio José Camacho, Hernández es un fenómeno que empezó avasallador y que con el tiempo se ha ido desdibujando a partir de todas las denuncias que se han hecho sobre él.



Pero, dice, creo que tiene una estrategia política muy bien montada en términos de marketing político, de redes sociales, de recursos propios, es un señor que no depende de nadie para financiar su campaña.



Agrega que Hernández representa todos estos fenómenos ‘outsider’ que se han dado en diferentes partes del mundo y que han salido triunfadores: “en Hungría, en Polonia, en Estados Unidos (Donald Trump). Bolsonaro también vivió ese proceso, tres o cuatro meses antes de las elecciones nadie daba un peso por él y terminó siendo presidente de Brasil”.



Por eso, en su opinión, “será un factor decisivo para escoger Presidente de Colombia, eso es claro”, ya que si logra la tercera mejor votación, podría aliarse con el líder del Pacto Histórico, porque, como el exalcalde de Bucaramanga siempre lo ha dicho, de todos los referentes que hay hoy, con el que tiene más afinidad es con Petro.



Pero en política, agrega, nada está escrito y todo dependerá de cómo quede la primera vuelta presidencial.



Ahora bien, los analistas tampoco dejan de lado el papel que pueda jugar el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien, según se ha indicado, estaría listo en el partidor para lanzar su candidatura dependiendo de los resultados que se obtengan en la jornada de hoy, especialmente por parte de su partido Cambio Radical, tanto a nivel de las elecciones de senadores y representantes, como en términos de caudales de votos en las tres consultas interpartidistas.