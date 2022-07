La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció sobre los retos que tendrá la oposición en el nuevo Congreso de la República, que se instala en la tarde de este miércoles 20 de julio.



“Salvo prever la destrucción del país no tenemos más expectativas y eso es suficiente”, aseguró la congresista, quien también mencionó que desde el Centro Democrático colocarán la lupa en las propuestas de la bancada de Gobierno.



“Estaremos atentos a los proyectos legislativos y actos de ley que traen toda esta trampa de la izquierda”, agregó Cabal.



Lea aquí: La fuerte despachada de Sergio Fajardo contra Petro y el nuevo Congreso de la República



El proyecto que más le preocupa es la reforma tributaria propuesta por el Presidente electo, donde, según ella, “le van a meter la mano en el bolsillo a los colombianos, para el botín. Seguramente Roy (Barreras) y Benedetti necesitan invertir mucho en los pobres de Colombia”.



“Vamos a estar firmes defendiendo cada minuto a Colombia porque no vamos a perder la libertad a pesar del desafío de hoy”, señaló Cabal sobre el nuevo Congreso que llega este 20 de julio al Capitolio Nacional.



Respecto a la posición del nuevo Presidente el próximo 7 de agosto, la Senadora manifestó que la vocería será compartida. “Estamos poniéndonos de acuerdo para la réplica, según el tiempo que hable Gustavo Petro. Estamos Paloma (Valencia) y yo en eso. Somos varios que queremos no mostrarnos como uno solo, sino ser un equipo porque así somos mucho más fuertes para enfrentar lo que se viene”, concluyó.