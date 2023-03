"Espero su retractación pública": Rodrigo Londoño y su 'puya' a Danilo Rueda

El líder del Partido Comunes y firmante del acuerdo, Rodrigo Londoño, mostró su molestia con las declaraciones del comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien aseguró que los firmantes del Meta decidieron autónomamente salir del territorio, más no por las amenazas que están recibiendo por disidentes de las Farc.

En las declaraciones, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, aseguró que el Gobierno continuará acompañando a las más de 200 familias de excombatientes de las Farc, entre los que se encuentran 86 mujeres y alrededor de 80 niños y niñas en el Meta, tuvieron que huir de allí por amenazas de disidentes.



“En consonancia con la decisión que tienen la mayoría de las familias de salir del predio, en razón de esa situación, y de la reciente amenaza que fue inmediatamente abordada (…) tal amenaza fue denegada, también el Ministerio de Defensa ofreció la presencia permanente en el entorno de esa zona”, expresó el comisionado en declaraciones.



Y reiteró Rueda: “Los firmantes de la paz han decidido salir a buscar un territorio, un lugar donde puedan establecer ETCR, respetando esta decisión el Gobierno les acompañará de manera permanente”.



Frente a las declaraciones, el líder Londoño le pidió retractación al comisionado de las declaraciones.



“Al señor Danilo Rueda le pareció que la solución a sus desafortunadas declaraciones era borrar el video. Para su infortunio, nos quedó una copia. Esperamos su retractación pública. No fue una "decisión deliberada" abandonar el ETCR de Mesetas. Fue un desplazamiento forzado”, expresó Londoño.



Finalmente, el comisionado aseguró que la situación también se ha agudizado por la falta de la titularidad de tierras.



“Comprendemos la situación de la inseguridad jurídica, el hecho de que no haya una titularidad de esa tierra que es baldía, entendemos que de tiempo atrás han buscado una tierra que les permita ser propietarios y desarrollar allí sus proyectos de vida, eso lo tenemos claro”, concluyó Rueda.