Esperanza, incertidumbre y pánico, las tres palabras que describen los primeros 100 días del Gobierno Petro

Esperanza. Incertidumbre. Pánico. Tres palabras distintas que describen una misma gestión: la desempeñada por Gustavo Petro durante los cien días que ha estado al frente de los destinos de Colombia.



En efecto, miembros de distintas fuerzas políticas recurrieron a esos vocablos, en ese orden, para enunciarle a El País lo que creen ha sido lo bueno, lo malo y lo feo del primer Gobierno de izquierda de la historia nacional.

La esperanza

“Lo bueno es que el presidente Petro y la Vicepresidenta representan a muchos colombianos que no se habían sentido representados en los últimos gobiernos, y eso le da legitimidad a nuestro sistema democrático”, dice la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.



Le puede interesar: Gobierno y ELN tienen listos los equipos negociadores para los diálogos de paz



En cambio, su copartidario, el representante Christian Garcés cree que lo bueno es que “el pueblo colombiano ya se está dando cuenta del engaño que fue la campaña de Petro, con noticias como que no van a condonar los créditos del Icetex ni a poder parar la explotación petrolera porque acabarían la economía del país ni a parar la erradicación de cultivos ilícitos porque los norteamericanos no los dejaron”.



El senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda asegura que “en muy corto tiempo este Gobierno ha puesto las bases de una gran transformación social, política y económica en el país” y Dilian Francisca Toro, líder del Partido de la U, anota que Petro “abrió diálogo con todos los sectores, hasta con los opositores, y llamó a un acuerdo nacional para disminuir la pobreza, la desigualdad y lograr la paz”.



“Nunca un gobierno había presentado una reforma tributaria en los primeros cien días y menos que gravara más a los ricos que a los pobres. 2. Pasamos la Reforma Rural Integral. 3. La Paz Total”, enumera el representante oficialista Alejandro Ocampo, quien añade que “lo bonito del Gobierno es su composición, porque ha podido reflejar en una gran parte lo que son los colombianos de a pie, indígenas, personas que protestaron en contra del Estado y hoy tienen la posibilidad de dirigirlo; que la Consejera para la Mujer sea afro y de estrato 2”.



El director del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, reconoce que “se ha logrado una reducción de las operaciones terroristas en contra de la Fuerza Pública, que está operando poco. Hay una calma ‘chicha’ con el ELN y las Farc, y ese proceso de Paz Total, que se basa en la impunidad total y por eso no creo en él, por lo menos ha generado una disminución de la actividad terrorista, pero creo que es algo transitorio”.



Y el senador independiente Humberto de la Calle dice que “es una maravilla abrirle a los jóvenes la posibilidad de créditos en el Icetex sin lo que ocurre ahora, que son agobiantes. Es una forma de inclusión y de búsqueda de equidad en Colombia”.



“Yo creo que el Presidente está determinado a cumplir lo que fueron sus propuestas de campaña y lo que entusiasmó a la Colombia que lo eligió”, plantea Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por la Alianza Verde, destacando “lo que está haciendo por lograr el desarrollo agrario de este país”, como adicionar dos billones de pesos al presupuesto del Ministerio de Agricultura para el 2023.



Le puede interesar: "Hay que hacerlo con rigor y método": Santos sobre diálogos entre el Gobierno y el ELN



Según él, la reforma tributaria “va a generar más recaudo para el país, sobre todo de los hidrocarburos, que antes tenían muchos beneficios”, y resalta “el esfuerzo por desenredar la corrupción que había alrededor de la SAE y los bienes incautados al narcotráfico”.



Con este punto coincide Alfredo Mondragón, representante del Pacto, quien menciona la prohibición de los proyectos de fracking, “una gran reivindicación de los jóvenes”, y que se ha avanzado en la eliminación de la obligatoriedad del servicio militar, con la aprobación del servicio social de paz.

La incertidumbre

“Lo malo de este Gobierno es la incertidumbre, la improvisación, que está afectando la economía en el país y que nos va a llevar a un retroceso en todo lo que se pudo corregir o mejorar después de la pandemia. Vamos a tener pérdida de empleos, estancamiento en la inversión privada, afectación en emprendimiento y eso va de la mano con propuestas improvisadas en materia de salud. Esos son los dos lunares más evidentes que ha generado, por anuncios poco fundamentados, el Gobierno de Petro”, dice el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.



E n esa línea, el representante Garcés indica que “todas las irresponsables declaraciones del Presidente y de su Ministra de Minas han deteriorado el peso colombiano, con un dólar cercano a los cinco mil pesos, y una economía con incertidumbre, que ha generado que se detenga la inversión extranjera y muchos capitales salgan del país”.



Por su parte, la senadora Valencia reprocha “el afán por destruir. No les gusta el Ejército ni la Policía, le sacan 70 generales y le quitan $800.000 millones. No les gusta el sistema de salud colombiano, pese a que las evaluaciones mundiales lo muestran como sobresaliente, y lo quieren acabar. No les gustan los sectores productivos actuales y quieren confrontar a los pequeños empresarios con los grandes”.



Le puede interesar: El rifirrafe entre Enrique Peñalosa y Gustavo Petro por el proyecto del metro en Bogotá



Entre tanto, Duvalier Sánchez anota que “el diálogo vinculante es un espacio bien intencionado, pero le falta método y rigor. No puede ser una convocatoria masiva de gente sin lograr cumplir con la expectativa de que los ciudadanos madrugan para ser escuchados y presentar propuestas. Parece más la continuación de una campaña política que un método de participación ciudadana que logre el objetivo de darle voz a la gente”.



“No hay unidad en el mensaje de Gobierno, sobre todo en los temas más importantes del país (ministros que se desmienten y se contradicen unos a otros)”, añade Dilian Francisca Toro.



Así lo reconoce el senador Cepeda: “Ha habido desorganización, declaraciones contradictorias, falta de disciplina, pero es atribuible a la inexperiencia. Poco a poco el Gobierno va entrando en armonía y en sincronía y se van haciendo menos frecuentes esos deslices”. También Mondragón, quien dice que se debe mejorar la comunicación al interior del Gobierno: “Toca armonizar la manera cómo se hacen los planteamientos estratégicos, porque todos los ministerios tienen la responsabilidad de desarrollar el programa de Gobierno con el cual votó la mayoría de los colombianos”.



Y el senador de la Calle rechaza que el presidente Petro haya calificado el sistema de salud “como uno de los peores del mundo. Es una exageración y contrario a la evidencia, pero me preocupa que se está destruyendo lo que hay y no sabemos con qué va a ser reemplazado y cuáles son las particularidades de una reforma a la salud. Hay que reformar la salud, pero no puede ser destruyendo algo que con mucho paciencia se ha construido”.



Sobre ese punto, Enrique Gómez sostiene que el Presidente y la ministra Corcho quieren generar un clima negativo en relación al sistema de salud “y el propósito es apropiarse de los recursos de promoción y prevención, que para el 2023 sumarán tres billones de pesos, que quieren gastarse directamente para distorsionar el proceso electoral” del próximo año.

El pánico

“Feo, generar pánico económico con relación a cosas que dice el Presidente y las ministras. Eso no le hace bien al país y también no es conveniente que se subvalore el contexto global de una crisis internacional. Se pueden tener críticas hacia lo que dice el Presidente, las ministras de Minas y Energía y la de Salud, pero de ahí a decir que la gente se está yendo al país, que el dólar está aumentando de precio, que se está generando un ambiente de gran nerviosismo en el empresariado, es exagerado y falaz, además de irresponsable”, asegura el senador Cepeda.



Por el contrario, Paloma Valencia considera que “feo es el daño que se le está propinando a la economía, golpeando el sector de hidrocarburos con una excesiva reforma tributaria y prohibiendo la exploración de petróleo y gas, porque eso afecta las cifras macroeconómicas del país y puede generar no solo un encarecimiento de la deuda sino una situación donde nadie quiere invertir en Colombia”.



Christian Garcés añade: “La reforma tributaria, que iba a grabar solo a los más ricos de Colombia y terminó gravando a todo el pueblo colombiano con productos de la canasta familiar que van a encarecer especialmente los alimentos. Con la Paz Total, donde están dedicados a hablar con narcotraficantes en vez de apoyar a los trabajadores honestos”.



Al respecto, Motoa rechaza “el despropósito de querer establecer negociación o diálogo con la Segunda Marquetalia, un grupo terrorista que ha delinquido en Colombia y fuera del país con el narcotráfico, lo que genera desconocimiento del Acuerdo de Paz e inseguridad jurídica y atenta contra lo que establece nuestra Carta Política”.



“El Presidente considera como enemigo interno el Estado de Derecho, las instituciones y la ley, que es un paso en el sentido equivocado. Petro no tiene un talante democrático y lo está empezando a evidenciar con discursos como el que pronunció en el Cauca”, señala Gómez, dirigente de Salvación Nacional.



De su lado, Dilian F. Toro menciona como feo las invasiones que se han registrado desde el pasado 7 de agosto y que aún persista la muerte de líderes sociales en el país, mientras que Ocampo rechaza que “aún hayan personas del Gobierno anterior dirigiendo entidades importantes del Ejecutivo”.



“Se ha debilitado sensiblemente a la Policía y al Ejército en sus empeños de combatir el narcotráfico, la delincuencia común y los grupos subversivos”, plantea Omar Yepes, expresidente del Partido Conservador.