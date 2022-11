Gobierno y ELN tienen listos los equipos negociadores para los diálogos de paz

Desde París, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen listos sus equipos negociadores para prontamente comenzar los diálogos de paz en medio de la reanudación del proceso.



“Sí, ya están (..) también los del Gobierno así que ya hablaremos en Bogotá de eso”, expresó Petro a los medios de comunicación.



La precisión del presidente se da justo un día después de haber confirmado que el ELN ya tenía su equipo negociador.



“Los protocolos se hicieron en el Gobierno de Santos, simplemente los hemos recogido, ellos tienen su lista de negociadores. Ya la conozco pero no sé si se ha hecho pública en Colombia ya, nosotros tenemos que hacer el otro esfuerzo, la contraparte en la mesa de negociación, aún no se ha definido el sitio que tiene que hacerse de manera común”, expresó Petro.



El mandatario colombiano además había confirmado que el lugar en donde comenzarán las negociaciones aún no se ha concretado, pero se definirá entre el Gobierno y el ELN.