Espada de Bolívar y paloma de la paz: los símbolos que Petro no tendrá en su posesión

El presidente electo, Gustavo Petro, no podrá tener dos importantes símbolos en la ceremonia de transmisión de mando. Aunque el nuevo mandatario manifestó su intención de que la espada de Simón Bolívar y la paloma de la paz estuvieran exhibidas en la ceremonia que tendrá lugar este domingo 7 de agosto, no se permitirá su uso.



Al respecto, el equipo organizador de la posesión presidencial señaló que en la noche de ayer el mandatario saliente, Iván Duque, ordenó no permitir el traslado de la espada que usó el libertador Simón Bolívar para este evento.



Esto, a pesar de que, según el equipo de Gustavo Petro, se contaba con todas las exigencias de protección, mantenimiento y hasta pólizas exigidas.



"Los organizadores de la ceremonia de posesión presidencial gestionaron todos los permisos requeridos ante el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional y la Quinta de Bolívar. Así mismo, durante tres semanas se atendieron todas las exigencias necesarias para cumplir con la normatividad que diera vía libre a la utilización de la espada en el acto protocolario", indica un comunicado del equipo del mandatario electo.



"El equipo organizador del evento de posesión presidencial lamenta que teniendo todos los vistos buenos requeridos y cumpliendo con todos los trámites exigidos, no se pueda contar con la espada de Bolívar en el acto protocolario", se lee en el documento.



También se confirmó que hay restricciones para el uso de la paloma de la paz que Fernando Botero le regaló al país, símbolo que "se había solicitado para presidir el desfile y honores militares".



Otro de los elementos que estará ausente en esta ceremonia es la alfombra roja que el presidente Duque usó en diferentes oportunidades. Sobre esto, Marisol Rojas, la coordinadora de comunicaciones del mandatario saliente señaló en Blu Radio que “es una connotación completamente diferente de una transmisión de mando porque queremos que allí esté toda Colombia”.



Por tanto, añadió que “no va a haber alfombra roja. Es una posesión del pueblo colombiano, no es únicamente la posesión del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez. Ellos han querido que todo el pueblo colombiano participe”.