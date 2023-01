Continúan las reacciones, hasta el momento, al fallido cese bilateral entre el Gobierno Nacional y el ELN, que finalmente fue suspendido, teniendo en cuenta que no había sido acordado con la guerrilla y sí anunciado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.



El representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, afirmó: "En campaña Gustavo Petro decía que “a los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque se hace la paz”. 5 meses después de asumir, el cese bilateral con esa guerrilla no duró ni 3 días. El país pagará muy caro la improvisación y el voluntarismo del presidente".

El senador y negociador del Gobierno en el proceso con el ELN, Iván Cepeda, afirmó: "Proceso de diálogos con el ELN ha logrado significativos avances en muy corto tiempo. El hecho de que el cese bilateral se debatirá en la Mesa no borra nada de lo adelantado. Se corrigen los errores y se continúa adelante, sin dramatismo".



El exministro del Interior, Daniel Palacios, afirmó: "Corrección gobierno suspende su cese al fuego unilateral, cese bilateral nunca hubo".



El exguerrillero y ahora senador de Comunes, Rodrigo Londoño, manifestó: "Pongo a disposición del gobierno colombiano, el ELN y demás organizaciones armadas la experiencia colectiva que permitió alcanzar la firma del acuerdo final de paz. Es una experiencia que guardamos los firmantes de paz. Un patrimonio que le pertenece a la nación y a la humanidad".

El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, manifestó: "En la estupidez propia del día por parte de este desgobierno ahora dicen que toca reversar el decreto. Salió mal y sigue saliendo pésimo el acuerdo entre Petro y sus narcosocios del ELN".



La representante a la Cámara de Alianza Verde, Katherine Miranda, manifestó: "Prefiero apostarle a la paz y equivocarme, que apostarle a la guerra y acertar. El Gobierno de Gustavo Petro tiene nuestro apoyo en esta titánica cruzada por salvar vidas".



Entre tanto, el senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa indicó que los anuncios del Gobierno sobre el cese bilateral al fuego con el ELN fueron improvisados e irresponsables. Además, indicó que estos generan pánico, por lo que se requiere que la presencia de la Fuerza Pública no se disminuya.



"Un tema tan sensible, tan trascendental como la paz del país no se puede jugar. Basta ya de ese frenesí del Gobierno de Petro con la Paz Total, está distrayendo a la Fuerza Pública, la está dejando sin herramientas y los delincuentes siguen generando duros actos violentos en el territorio. Presencia de la Fuerza Pública en el país y acciones contundentes para desvertebrar esas bandas criminales", expresó Motoa.

Por su parte, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, en diálogo con Caracol Radio manifestó que el haber anunciado el Gobierno un cese al fuego que no estaba concretado fue "un error grave porque crea desconfianza".



"Es un error grave, porque crea desconfianza en la opinión pública y segundo, porque compromete a la comunidad internacional en esa verificación sin ser un acuerdo. Eso no está bien en la negociación, es una realidad que va a complicar un poco el proceso", comentó Valencia.



​Finalmente, el exjefe negociador del gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, en entrevista con Caracol Radio fue enfático en que este tipo de temas no pueden ser manejados por redes sociales, sino que deben tratarse con discreción y ser anunciado una vez sean confirmados no solo planteados.



"Una lección que deja esto es que los temas de la paz no se pueden manejar por Twitter. Hay que hacerlo con gran discrección. Creo que las cosas están tomando el curso que debieron tener desde un comienzo. Solo cuando se han definidido los puntos entre las dos partes, se debe emitir un comunicado en conjunto. Ahora la pelota retorna a la mesa de negociación bilateral que se instauró en Caracas y continuará en México", precisó.