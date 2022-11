"Es un dictador": Duque critica que Petro invite a Maduro a proteger la Amazonía

El plan de protección de la Amazonía del presidente colombiano Gustavo Petro es una continuación de esfuerzos anteriores, pero invitar a Venezuela es un error porque Nicolás Maduro "no tiene ninguna autoridad moral" en temas ecológicos, declaró este miércoles el expresidente Iván Duque, invitado en la COP27.



Petro y Maduro presentaron ese proyecto durante la conferencia del clima de Sharm el Sheij, que incluye el pago a campesinos e indígenas por preservar la selva, junto al mandatario de Surinam, Chan Santokhi.



"El presidente Santokhi es una persona que ha trabajado mucho por estos temas, lo respeto mucho", declaró Duque en entrevista con la AFP.



"Quien no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para hablar de la protección del medio ambiente es Maduro. Basta con ver lo que ha ocurrido en el arco minero venezolano", añadió.



Enemigo declarado del mandatario venezolano durante todo su mandato, que acabó en agosto, Duque tiene palabras muy duras con Maduro, que tras el paréntesis de la pandemia, volvió a la escena diplomática internacional en la COP27, en parte aupado por Petro.



"Colombia hace parte de esta agenda, pero yo creo que Maduro está tratando de lavarse la cara en este momento y obviamente se quiere valer de amigos. Y él es un dictador, es un ecocida y un genocida", añade.



El acto en Sharm el Sheij fue organizado por el gobierno Petro, que ya se reunió con Maduro en Caracas.



"Por sus amigos los conocerás", se limita a declarar Duque al ser interrogado al respecto.

Críticas por la deforestación en Colombia

Petro presentó inicialmente su iniciativa para el Amazonas, pulmón del planeta que comparten nueve países, en la ciudad de Leticia, el 19 de agosto, poco después de asumir el poder.



Duque recuerda que él lanzó el Plan Leticia en 2019, que incluye pagos a campesinos e indígenas y medidas contra la deforestación, un pacto que fue firmado por todos los presidentes de la cuenca, excepto obviamente Maduro.



Y los orígenes de todas estas iniciativas transnacionales se remontan a los años 1970, enfatiza.



"Colombia tiene ya una política de Estado que está en marcha", explica durante una pausa de su agenda en la conferencia.



Duque es embajador de la denominada Coalición de Alta Ambición, que ya cuenta con 112 países, con el objetivo de que el mundo proteja el 30% de sus espacios naturales de aquí al 2030.



Y en la COP27 también participó en el lanzamiento de la primera iniciativa de mercados de carbono para África.



Duque fue criticado por organizaciones ecologistas por la deforestación del Amazonas bajo su mandato, que prosiguió y consumió 7.018 km2 entre 2018 y 2021.



"En total, durante el cuatrenio nuestro, ¿qué logramos? Reducir en un 30% la tasa de deforestación. La tasa bajó. Pero eso no quiere decir que no siga existiendo", admite.



Los ecologistas critican ese uso de los porcentajes, basados a su juicio en proyecciones, no en cifras reales.



El proyecto de Petro propone entregar ayudas a "100.000 familias rurales" en la Amazonía para que cuiden de la selva, un aumento significativo frente a las cifras del gobierno Duque.



"Lo que uno tiene que buscar es que sean familias que efectivamente estén cumpliendo una tarea de conservación. Entregar el subsidio a 100.000 familias es fácil, pero vincular a 100.000 familias a programas de conservación requiere registro, monitoreo, acompañamiento..." advierte.