"Es mucho más profunda de lo que se anunció": Fenalco sobre borrador de la reforma laboral

El borrador de la reforma laboral que adelanta el Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no dejó muy contento al presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal.



El representante del sector empresarial se refirió a algunos puntos del articulado, que en su consideración impactarían los costos laborales.



“Muestra una reforma laboral mucho más profunda de lo que se había anunciado, no solamente se impactarían los costos laborales, en virtud de lo que sería la eliminación de la jornada nocturna, diurna; igualmente los costos de los dominicales y festivos y el incremento de los costos de las horas extras”, señaló Cabal.



Además, afirmó que estos puntos contemplados en el proyecto de ley representarán un incremento entre el 30 % y 35 % a los empresarios.



Señaló que “el proyecto de reforma trae una profundización en la relación que tiene que ver con el trabajador y las empresas, las causales de despido, el impedimento a la terciarización, igualmente trae una carga muy importante de sindicalizar al sector privado colombiano”.



Entre los puntos más importantes de esta reforma se contempla que el pago de los días dominicales y festivos debe tener un recargo del 100 % al pago del día laboral, hoy en día el pago es de un 75 %.



De otro lado se propone que la jornada nocturna comience a partir de las 6:00 de la tarde, actualmente en Colombia las horas nocturnas que representan un pago adicional comienza desde las 9:00 de la noche, algo que al parecer no cayó muy bien en el sector empresarial.



Si bien esto apenas es un borrador, Cabal señaló que la ministra ha mostrado una actitud de diálogo, a la cual ellos también están abiertos, pues "creemos que la comisión de concertación laboral va a tener un trabajo muy importante, porque en este momento son más los puntos que nos separan y discrepamos los gremios que los que nos unen”.



Se prevé que está reforma sea presentada ante el Congreso de la República el próximo 16 de marzo.