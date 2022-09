"Es intolerable que haya justicia por mano propia": MinDefensa sobre movilizaciones de ganaderos

En las últimas horas, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se pronunció sobre las movilizaciones que han liderado grupos de ganaderos, ante las ocupaciones ilegales de predios, y rechazó cualquier tipo de justicia por mano propia.



"Es intolerable que haya justicia por justicia por mano propia. Lo que me comenta el Gral. Sanabria es que los ganaderos han definido un plan de trabajo conjunto y yo pronto tendré una reunión con sus representantes. No hay ninguna posibilidad de que estos temores de volver a organizarse en fuerzas de autodefensa se pueda concretar", dijo el ministro de Justicia.



Además, sobre esta grave situación de invasiones, el ministro reiteró que la Fuerza Pública ha actuado con efectividad a través de la Policía Nacional, en las primeras 48 horas de la invasión de tierras. Afirmó que se han llevado a cabo 12 procesos de desalojo en promedio.



"Ha venido actuando la policía, se han producido desalojos. Tengo previsto hablar esta tarde con el Gral. Henry Sanabria, director de la Policía Nacional ya que vamos a hacer un balance de todas las ocupaciones qué hay en el territorio nacional y los actos de desalojo que se han efectuado", añadió Velásquez.



Sin embargo, recordó que si transcurren 48 horas iniciales de la ocupación ilegal y no hay intervención de la fuerza pública, ya será responsabilidad de una autoridad judicial establecer los procesos de restitución y recuperación de los predios.



Cabe recordar que han ya se han registrado denuncias en 18 de los 32 departamentos del país sobre la ocupación de tierras en diferentes regiones del país. De hecho, el pasado fin de semana más de 400 ganaderos salieron a protestar en la vereda Los Chivos, del municipio de Plato, Magdalena.