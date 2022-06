"Es falso que tarjetones tengan un punto en la casilla del voto en blanco": Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil desmintió que los tarjetones electorales se estén entregando con un punto en la casilla del voto en blanco. Esto, después de que se conocieran imágenes en redes sociales en las que se asegura que en algunos puestos de votación el material electoral tendría esas marcas.



“Informamos a la ciudadanía que la tarjeta electoral para la segunda vuelta presidencial, que será entregada por los jurados de votación el domingo 19 de junio, no tiene ningún tipo de tachaduras ni marcas”, aseguraron desde la entidad.



Los mensajes falsos que se difundieron en redes sociales invitaban a la ciudadanía a pedir otro tarjetón en caso de que aparecieran con la supuesta marca.

#Atención | Informamos a la ciudadanía que la tarjeta electoral para la segunda vuelta presidencial, que será entregada por los jurados de votación el domingo 19 de junio, no tiene ningún tipo de tachaduras ni marcas. pic.twitter.com/yqdvA2cz8r — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 18, 2022



“Si usted ve un punto en la casilla del voto en blanco haga el reclamo y no lo marque porque anula el voto ya que aparece marcado dos veces. Ojo jurados y coordinadores. Trampa a la vista”, señalaba el mensaje desvirtuado por la Registraduría.



El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, fue una de las personas que compartió esta imagen ampliamente difundida en redes sociales. “Mire bien el tarjetón. Que no haya marcas en el voto en blanco porque le anula el voto”, afirmó el aspirante a ocupar la Casa de Nariño.



“Entregan en nuestras zonas de alta votación tarjetones con un punto marcado en el voto en blanco. Si los ve mándenos una foto y pida otro tarjetón para que no le anulen el voto. Ojo”, trinó Petro, pese a la aclaración de la Registraduría.