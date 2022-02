"Es el Putin colombiano": Coalición Equipo por Colombia arremete contra Gustavo Petro

Los precandidatos presidenciales de la coalición Equipo por Colombia no dudaron en criticar al también precandidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, por las mínimas reacciones que ha tenido frente a la complicada situación de violencia que atraviesa Ucrania por el ataque militar ruso ordenado por el presidente Vladimir Putin.



Por su parte, el exalcalde Federico Gutiérrez aseguró que Petro era el Putin colombiano.



“Es que el Putin colombiano es Petro, cuando uno mira todo el contexto de lo que está pasando y de cómo se ponen en riesgo fácilmente las democracias y las libertades como está ocurriendo en este momento en Ucrania, vemos nosotros cuál es el riesgo que tenemos nosotros con un país como Venezuela”, expresó Gutiérrez en el debate de la coalición organizado por los medios de comunicación El Tiempo y Semana.

El senador y precandidato del partido Conservador, David Barguil, expresó que Colombia defiende las libertades y las democracias y aseguró que era suficiente ver la posición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de ese conflicto.



“Solo es ver y notar el silencio de Gustavo Petro frente a esta coyuntura cuando se está atentando contra la vida de ciudadanos, la lucha por defender su libertad. Aquí hay implicaciones, no podemos creer que por que esté ocurriendo en otro lugar del mundo no vaya a haberlas, incluso implicaciones económicas”, aseguró Barguil.



El precandidato de la Colombia Humana también salió a relucir cuando se discutía sobre la reunión que tendría Petro con el expresidente Cesar Gaviria. El precandidato Enrique Peñalosa aseguró que ese apoyo liberal hacia el Pacto Histórico sería lamentable.



“Más allá del tema de izquierda o derecha, yo simplemente hablo de alguien que recibió la Alcaldía de Petro, recibí como la gente para poder pedir citas en los hospitales con un especialista tenían que hacer filas de dos o tres cuadras a la intemperie a las dos y tres de la mañana. Entonces yo si digo ¿el expresidente Gaviria que va apoyar? Que no creo que lo vaya a hacer”, expresó Peñalosa en medio del debate.



Al debate también asistió la precandidata Aydeé Lizarazo. Quien no asistió y se hizo un llamado de atención por su falla fue el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien acostumbra a no participar a los debates.