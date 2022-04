“Entregaremos el mandato a los cuatro años”: Petro, tras acusación de una futura “dictadura comunista”

El proyecto político del Pacto Histórico es “a largo plazo”. Así lo planteó Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, en una intervención en Antioquia que a la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, le sonó a una posible “dictadura comunista”.



“El peligro es real. Dice esta señora que la idea de Gobierno de Petro, es uno de “largo plazo”, ¿será que no estamos entendiendo que nos anuncian la dictadura comunista?”, señaló Cabal a través de su cuenta de Twitter, a lo que el candidato presidencial Gustavo Petro reaccionó: “Nosotros entregaremos el mandato a los 4 años”.



“El único gobierno de largo plazo que hubo en Colombia es el de Uribe, que ya quiere poner a Duque II. 20 años de gobierno”, respondió el candidato presidencial del Pacto Histórico a las acusaciones hacia él y Márquez, que en la misma intervención compartida por Cabal defendió que “el cambio” empezará el 29 de mayo “ganando en primera vuelta la presidencia de Colombia”.



“Una vez lleguemos a la presidencia de Colombia tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para construir un Gobierno desde abajo, un gobierno del pueblo, un gobierno de manera colectiva, un gobierno que se descentralice no solo en términos físicos sino en términos de su proyección”, afirmó la ambientalista sobre el proyecto político del Pacto Histórico.



Márquez denunció, hace unos días, que ha recibido tres amenazas de muerte en menos de un mes por parte de las Águilas Negras. Por esto, también aprovechó su visita a Antioquia para exigir al presidente Iván Duque que se le brinden todas las garantías para seguir haciendo la campaña “con tranquilidad y “en paz”.



“No es posible que intenten silenciar nuestra voz amenazándonos, declarándonos objetivo militar, amenazando a nuestras familias. No es así como vamos a lograr el cambio”, concluyó la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico.