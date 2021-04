¿En qué va el proyecto de ley que busca cadena perpetua para violadores de menores?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Concretar proyectos de ley que buscan proteger a los menores de edad y regular la seguridad vial y la salud es el propósito de la representante a la Cámara por el Valle del Cauca Norma Hurtado.



Integrante del movimiento ‘Nueva Generación’, que lidera la exgobernadora Dilian Francisca Toro al interior del Partido de la U, aseguró que seguirá apoyando desde su curul la iniciativa que busca reglamentar la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad.



Hurtado no descartó dar el salto al Senado en las elecciones legislativas de marzo del próximo año y explicó la esencia del proyecto que busca ponerle freno a los biopolímero y otras sustancias modelantes nocivas.



Usted es coautora del proyecto de ley que reglamenta cadena perpetua para violadores y homicidas de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el clima que rodea esta iniciativa?



Se trata del proyecto de ley 560 de 2021, presentado el pasado 16 de marzo, cuya finalidad será desarrollar legalmente las medidas necesarias para hacer efectiva la pena de prisión perpetua revisable para los casos en que un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia, o la víctima esté en incapacidad de resistir.



El proyecto aún no cuenta con ponencia publicada para primer debate, pero como puntos a destacar se plantea la modificación al Código Penal y al de Procedimiento Penal, consagrando la pena de prisión perpetua como una medida excepcional, la revisión de la pena de forma automática por el superior jerárquico –la llamada “doble conformidad”—, la revisión de la pena solo procedente cuando se haya cumplido al menos con 25 años de la condena, la imprescriptibilidad de la acción penal, entre otros.



En este orden de ideas, así como antes apoyé firmemente la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2020 que da vida a este proyecto de ley, también apoyaré la presente iniciativa para que la penalización con prisión perpetua a los violadores y asesinos de menores sea una medida eficaz y disuasoria, que realmente garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes en Colombia, y no permita que la impunidad en estos delitos atroces continúe reinando.

Usted también va a presentar un proyecto para regular las sustancias modelantes en tratamientos estéticos y de belleza. ¿Cuál es la esencia de esa iniciativa?



El proyecto de ley que radicaré próximamente tiene por objeto introducir en la normatividad colombiana la primera ley que regule expresamente y prohíba el uso de las sustancias de relleno en procedimientos estéticos y de belleza, las cuales incluyen polímeros, biopolímeros, guayacol, parafina, aceites, entre otros.



La principal motivación es la de proteger la vida y la salud de los colombianos, especialmente de nuestras mujeres, quienes cada vez recurren con mayor frecuencia a procedimientos para inyectarse sustancias modelantes o de relleno, con el propósito de modificar la apariencia en establecimientos clandestinos y que no cuentan con personal médico calificado, con lo cual ponen en riesgo su integridad y sus vidas.



Con esta iniciativa se espera adoptar medidas que nos ayuden en la regulación, como por ejemplo el uso obligatorio de anuncios en establecimientos comerciales y centros estéticos contra el uso de sustancias modelantes, el desarrollo de campañas de prevención y de información sobre sustancias de relleno y sanciones administrativas sanitarias y penales cuando se le cause la muerte o lesiones graves a los pacientes.



En el Congreso ya se aprobó en primer debate el uso de la silla trasera para prevenir la muerte de niños en accidente de tránsito, que usted propuso. ¿Por qué es importante legislar al respecto?



Las cifras más preocupantes que motivaron la presentación de esta iniciativa son, sin duda, las relativas a las muertes y las lesiones graves de menores de edad en accidentes de tránsito. Tristemente puedo mencionar que el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que para 2019 en Colombia murieron 52 niños de cero a cuatro años, 58 dentro del rango de cinco y nueve años, y 100 dentro del rango de diez a catorce años, todos ellos en accidentes viales. En este sentido, también debo mencionar que la Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció que el uso adecuado de las sillas infantiles de retención vehicular reduce en 75 % las muertes por siniestros y en 90 % las lesiones que pueden sufrir los niños durante un siniestro vial.



La importancia de legislar sobre los sistemas de retención infantil radica en que todas estas muertes y lesiones son fácilmente prevenibles, a través del uso correcto y obligatorio de estos dispositivos de seguridad en los vehículos. De esta forma estaríamos protegiendo eficazmente los derechos a la vida y la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, que constantemente están sujetos a riesgos de accidentes de tránsito.

"A la fecha no hay estudios que arrojen cifras oficiales y confiables sobre el número de muertes y de complicaciones por el uso de biopolímeros en Colombia".

Norma Hurtado, representante a la Cámara por el Valle del Cauca.

En entrevista con El País, la congresista Catalina Ortiz aseguró que las de 2022 serían “las elecciones de las mujeres”. ¿Qué opinión le merece esto?



Es muy temprano decirlo, pero no es para nada descabellado, como usted lo dice. Cada día las mujeres logramos más espacios. Hace varios años que nos hemos consolidado con nuestros resultados, nuestras propuestas y estrategias para aportar al desarrollo desde las diferentes regiones y entidades del Gobierno Nacional. Considero que a Colombia le llegó el momento de ser gobernada por una mujer. Tenemos las capacidades y la preparación para hacerlo. La gente ha conocido del trabajo de las mujeres en la política y estoy segura de que jugaremos un papel importante en las próximas elecciones.

Hablando de elecciones, ¿dará el salto al Senado?



Vengo haciendo un trabajo con responsabilidad y mucha pasión por los vallacaucanos desde la Cámara de Representantes. Si el Partido de la U y el movimiento ‘Nueva Generación’, que yo represento, ponen mi nombre a consideración de todos los colombianos para representarlos en el Senado de la República, lo asumiré con el compromiso que significa llegar a tan alta dignidad para seguir trabajando por todas las regiones de Colombia.



¿Va a apoyar la reforma tributaria?



Estamos atentos al trámite en las comisiones Terceras y Cuarta de Senado y Cámara, que realicen un estudio minucioso de la misma. Durante la discusión del proyecto en llenaria acompañaremos lo que sea beneficioso para los colombianos, especialmente los de los sectores más afectados por la pandemia.