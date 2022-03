Empate entre petrismo y conservadores, una de las sorpresas de las contiendas al Congreso

Una de las mayores sorpresas de la jornada de ayer fue que el Partido Conservador alcanzó el mismo número de curules, 16, que el Pacto Histórico, colectividad que se proyectaba como la principal fuerza de esa corporación.



La votación para el Senado estuvo bastante fraccionada y equilibrada. Es así como, además del empate entre conservadores y Pacto Histórico, el Partido Liberal llegó a 15 escaños; Alianza Verde-Centro Esperanza, a 14; Centro Democrático, obtuvo 14; Cambio Radical, 11; La U, 10 y Coalición Mira- Colombia Justa Libres, 4.



El éxito del conservatismo se debe, en opinión del politólogo de la Universidad Javeriana Santiago Londoño, a que tiene un historial de poder y ha sabido manejarlo para sostenerse. “Cuando tú tienes gobernadores, alcaldes, concejales, comienzas a generar una estructura que te permite realmente mantenerte en el poder...Ellos ya tienen una estructura muy fuerte, que han sabido mantener en el tiempo justamente”, explica Londoño.

El exvicepresidente Humberto de la Calle Lombana, cabeza de lista de Alianza Verde-Centro Esperanza tenía, hasta el cierre de esta edición, 185.544 votos.

Entre tanto, para el analista político Álvaro Benedetti el Pacto Histórico alcanzó una votación muy importante en todo el país, por eso logró lo que muchos politólogos proyectaban.



En el Valle del Cauca fue la votación más alta, muy coincidente con lo que ha sido el voto en las presidenciales, en donde la izquierda ha ganado, por lo menos, en las dos últimas elecciones para Presidente de la República.



A la izquierda le faltaba tener una fuerza mucho más cohesionada y lo logró, explica. Y, por otro lado, añade Benedetti, es importante destacar que las dos votaciones que acompañan al ‘Pacto’ como las más votadas son, en su orden, conservadores y liberales.



En todo caso, y para infortunio de Gustavo Petro, no va a tener una mayoría a nivel Senado como para pensar que se pueda asegurar de entrada una gobernabilidad sólida, en caso de que triunfe en las presidenciales.

Fuerzas en la Cámara

En cuanto a la Cámara, el Partido Liberal fue el de mayor número de escaños, con 32; Pacto Histórico y el Partido Conservador se quedaron, cada uno, con 25 curules. Le siguen Centro Democrático y Cambio Radical, con 16; Alianza Verde, con 11.



Entre tanto, la Liga de Gobierno Anticorrupción logró dos escaños y colectividades como Mira-Colombia Justa Libres, Nuevo Liberalismo y Coalición Centro Esperanza, con una curul cada una.



El politólogo Ancízar Marroquín comenta que, con el panorama que se registraba hasta anoche, se pueden concluir varias cosas:



1. Que las elecciones a Senado las gana el Pacto Histórico, pero sin obtener las curules que proyectaban.



2. Que el Partido Conservador y el Partido Liberal se mantienen sólidos como fuerzas regionales.



3. Que la Coalición Centro Esperanza llega como un actor muy importante en cuarto lugar, con catorce senadores.

4. Que el Centro Democrático pasa de ser una de las fuerzas más importantes hace cuatro años (19) a tener catorce.



5. Que Cambio Radical se mantiene con once senadores.



6. El Partido de la U, con diez senadores, tiene en el sexto lugar.



7. Que Fuerza Ciudadana, el Nuevo Liberalismo, Estamos Listas, el Partido de los Comunes y Salvación Nacional no sacarían ningún senador.

El exministro de las TIC, David Andrés Luna, del Partido Cambio Radical, obtenía hasta anoche 111.257 sufragios. Arturo Char, de ese mismo partido, sacaba 100.596.

Entre tanto, destaca el magíster en Ciencia Política Luis Eduardo Martínez, en Senado y Cámara, Petro marca diferencia a su favor, pero no será suficiente para hacer mayoría en el órgano de control político y creador de las leyes.



Si se mantiene la tendencia mostrada hasta ahora en los datos de la Registraduría, debería buscar la ayuda de los ‘verdes’ y de los liberales, si estos deciden apoyar su candidatura presidencial, como todo parece indicarlo, dada la derrota de Alejandro Gaviria y el triunfo de Fajardo en la Centro Esperanza, conocida como es en el país la declarada enemistad entre este y el expresidente César Gaviria.



A pesar de que conservadores, radicales, la U, uribistas y agrupaciones menores no serán la aplanadora que existe hoy, conservarán su peso específico, pues sumados sus efectivos elegidos en el nuevo Congreso constituyen por lo menos un obstáculo no fácil de salvar por un eventual gobierno de Petro, agrega Martínez.

No lograron escaños en el Congreso

Uno de los principales perdedores a nivel nacional de la jornada electoral de ayer fue el Partido Nuevo Liberalismo, que no alcanzó el umbral necesario para tener presencia en el Senado de la República.



Así, la periodista caucana Mabel Lara, quien era la cabeza de lista a esa corporación, y el exdefensor nacional del Pueblo Carlos Negret, son dos de los candidatos ‘quemados’ durante los comicios al Congreso. A ellos se les suman los demás integrantes de esa lista.



También se rajó la atleta medallista olímpica Catherine Ibargüen, quien encabezaba la lista al Senado del Partido de la U. En cuanto al Partido Alianza Verde, los damnificados fueron los actuales senadores Antonio Sanguino e Iván Marulanda y Sandra Ortiz.



De esta misma colectividad, no alcanzó a clasificar a la corporación Viviana Barberena, quien iba igualmente por la Coalición Centro Esperanza y era la candidata del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus.

También, Gustavo García, hijo del actual senador García Realpe; el exconcejal Juan Carlos Flórez; Miguel Samper, hijo del expresidente Ernesto Samper, y quien aspiraba a repetir curul Jorge Eduardo Londoño.



Ahora bien, pese a la alta votación que obtuvo para el Senado, al punto que alcanzó 16 curules, el Partido Conservador igualmente tuvo varios ‘quemados’ a nivel nacional en lo que respecta a esta corporación: Esperanza Andrade Serrano y Laureano Acuña Díaz y el exviceministro de Transporte Juan Camilo Ostos y el exgobernador del Valle del Cauca Ubeimar Delgado.



En el Partido Liberal corrieron igual suerte el actual senador Iván Darío Zapata, al igual que el exconcejal de Barranquilla Carlos Rojano Llinás y los actuales representantes a la Cámara Nilton Córdoba (por el Chocó) y José Luis Correa (por Caldas).



En el Centro Democrático no pudo conseguir su objetivo la exreina colombiana, la chocoana Vanessa Mendoza. Hasta anoche estaba al borde del precipicio Santiago Valencia, hijo del curtido político antioqueño Valencia Cossio.



En Cambio Radical se queman en la hoguera, hasta ahora, Carlos Julio González; Temístocles Ortega, exgobernador del Cauca; César Augusto Lourduy, Daira Galvis y Fabián Castillo.



Del Centro Democrático, Jhon Harold Suárez, Gabriel Velasco, Santiago Valencia, hijo de Fabio Valencia, Nelly Patricia Mosquera, Juan Manuel Daza y Álvaro Hernán Prada. De Cambio Radical se quedaron, además de Temístocles Ortega y Jeffer Vega, Daira Galvis, Fabián Gerardo Castillo.



De la U, además de Ibargüen, Miguel Amín Scaff, Jhon Jairo Cárdenas, John Jairo Hoyos, quien era el representante de las víctimas, y Hugo Ospina. Se quedaron de Fuerza Ciudadana Rafael Martínez y Hollman Morris.