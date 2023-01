ELN aseguró que mesa de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro entró en crisis

En las últimas horas, el ELN indicó que los diálogos de paz que se venían adelantando con el Gobierno Nacional se encuentran "en crisis" luego de que el presidente Gustavo Petro realizara declaraciones de manera "unilateral" con respecto al proceso de cese al fuego.

Antes de la noche de fin de año, el 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro le había mandado un esperanzador mensaje a Colombia, asegurando que se había logrado acordar un cese al fuego con los cinco grupos guerrilleros con más hombres del país, entre ellos el ELN.

No obstante, este mensaje esperanzador tuvo un giro inesperado el pasado 3 de enero, cuando el ELN emitió un comunicado desmintiendo dicho cese bilateral del fuego. "La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno ninguna propuesta de cese al fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia".



Pues bien, en el nuevo comunicado, el ELN manifestó que "como el Gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la mesa. Este tema, de todas maneras, puede abordarse, después de concluirse los temas que quedaron pendientes en el ciclo primero de diálogos".



Toda Colombia espera que en el segundo ciclo de conversaciones se pueda dialogar ese anhelado cese al fuego y llegar a un acuerdo.