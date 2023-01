"No hemos discutido con el Gobierno ninguna propuesta de cese al fuego bilateral", ELN

El Ejército de Liberación Nacional, ELN, negó este martes haber llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional para realizar un cese bilateral al fuego, tal y como lo habia anunciado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 31 de diciembre de 2022.



"La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia", informó el ELN en el comunicado.



El grupo armado reiteró que solo acatarán y aceptarán lo que se discuta en la mesa de diálogos y aseguraron que no aceptarán un decreto que se hizo de forma unilateral.



"En el pasado ciclo de diálogos realizado en Venezuela que culminó el 12 de diciembre pasado sólo se acordó lo que se anunció referido a la institucionalización de la mesa y se inició a realizar ajustes a la agenda que fueron llevados a consultas, tanto al presidente como al Comando Central", informó el ELN.



Finalmente el grupo armado aseguró que en el segundo ciclo de los diálogos con el Gobierno a realizarse en México estarán dispuestos a discutir la propuesta del cese bilateral.



"Para examinar los términos que hagan posible un acuerdo. Entendemos el decreto del Gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo", informó el ELN.



Ante esto, una de las primeras reacciones fue la del senador de la República, Carlos Fernando Motoa, quien resaltó que realizar un cese al fuego con organizaciones de narcotraficantes es muy riesgoso en Colombia. “El ELN anunció que no ha presentado ningún acuerdo, la Fuerza Pública debe seguir combatiendo a los criminales”, reiteró el congresista.



Además, insistió en que: “Aún no se inician las negociaciones a los acuerdos de paz y ya los colombianos tienen fatiga, ese afán desmedido del Gobierno de realizar anuncios que no permiten tener certeza sobre si ese cese al fuego va a evitar el narcotráfico, homicidio y extorsión”.